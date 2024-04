Les set preguntes clau del judici contra Daniel Sancho a Tailàndia

Daniel Sancho es juga literalment la vida en el judici que comença el dimarts, 9 d'abril, a Tailàndia contra ell per l'assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta, el cirurgià colombià que havia estat el seu amant durant una mica més d'un any. La fiscalia i l'acusació que representa a la família de la víctima defensaran que va ser un crim planejat i executat amb fredor.

La defensa del jove espanyol, per la seva part, argumentarà davant la cort provincial de Koh Samui que la mort d'Arrieta es va produir enmig d'una baralla després de comunicar Sancho a la seva parella la seva decisió de trencar la relació. Aquesta serà la principal qüestió que definirà la futura condemna de l'espanyol, la qual cosa pot marcar la diferència entre la pena capital, cadena perpètua o vuit anys de presó. Per a respondre a aquesta pregunta, acusació i defensa plantejaran altres qüestions i altres respostes del que va passar abans i després del crim d'Edwin Arrieta.

1.- Per què va comprar Daniel Sancho un ganivet, una serra i bosses d'escombraries abans del crim?

La policia tailandesa i la fiscalia consideren que Sancho va comprar tots aquests útils per a matar a Edwin Arrieta, que va arribar un dia després que ell a Tailàndia. Per tant, es tractaria d'un assassinat premeditat, castigat fins amb la pena màxima en aquest país.

La defensa de Daniel Sancho sostindrà en el judici, per contra, que va comprar aquestes eines perquè havia de fer vídeos de cuina tailandesa per al seu canal de Youtube. Afirmen que fins i tot va demanar permís a la propietària del bungalow per a cuinar a l'habitació. A més, insistiran que Sancho no va utilitzar cap d'aquestes armes per a desmembrar a Arrieta. De fet, el ganivet amb el qual ho va fer es va perdre després del crim, després de la reconstrucció dels fets i una cerimònia de neteja espiritual budista a l'habitació.

2.- Què diuen les autòpsies realitzades a les restes de Edwin Arrieta?

Sancho va confessar haver desmembrat el cos i haver-lo ficat en bosses d'escombraries. Algunes les va deixar en diversos contenidors i altres les va llançar al mar. No s'ha recuperat tot el cos d'Arrieta, només algunes parts, entre elles el cap, que va aparèixer dins d'una bossa entre unes roques prop de la platja de Koh Phangan.

S'han fet fins a quatre informes d'autòpsia. En el judici es veuran els tres primers. Són parcials i limitats a les restes que anaven sent trobades, primer a l'abocador i després prop de la platja. L'autòpsia del cap indica una fractura de l'os occipital, en la part posterior del crani. La defensa de Sancho intentarà que el tribunal cregui la versió de l'acusat: es van barallar, Arrieta va intentar agredir-lo sexualment, ell es va defensar, li va empènyer i es va colpejar amb el cap contra el lavabo.

3.- Què va fer Daniel Sancho després de veure que Arrieta estava mort?

El va desmembrar en diverses parts. En la seva última declaració, realitzada ja amb advocat i des de la presó, Sancho va confessar que va trossejar el cos d'Arrieta "entre 17 i 20 parts" i les va ficar després en "vuit o nou" bosses d'escombraries. "Sis o set d'aquestes bosses" les va tirar al mar, amb un caiac que va llogar. Després, va anar a sopar amb dues noies. No va arribar a acudir a la famosa festa de la lluna plena.

4.- Per què no va marxar de l'illa i va fugir de Tailàndia després del crim?

Daniel Sancho tenia bitllet de tornada a Espanya per al 12 d'agost. Però només arribar a Tailàndia el va canviar i va prolongar la seva estada en aquest país onze dies més, fins al 23 d'agost. Per a la seva defensa, això seria un indici que no tenia planejat cometre cap crim el 2 d'agost.

La policia i la fiscalia tailandesa sostindran en el judici, en canvi, que Sancho no podia marxar de Tailàndia després de matar a Arrieta perquè no tenia el seu passaport. L'havia deixat a la botiga de motos on n'havia llogat una per a anar a recollir a Edwin Arrieta quan aquest va arribar a Tailàndia.

Edwin Arrieta, la víctima, i Daniel Sancho, acusat del crim / Agències

5.- Per què va anar Daniel a comissaria?

Després del crim, Sancho va anar a sopar amb dues noies, però no va arribar a anar a la festa de la lluna plena. La germana de Edwin Arrieta el va trucar per telèfon i li va preguntar per Edwin. Estava preocupada, ell li menteix. Poc després, Sancho acudeix a una comissaria de policia en companyia d'una de les dues noies amb les quals havia sopat. En principi, denunciarà la desaparició d'Arrieta. Ja no sortirà d'allà en llibertat.

6.- Va prendre drogues Daniel Sancho o estava patint un brot psicòtic?

La defensa no al·legarà cap d'aquestes circumstàncies, que en un judici a Espanya podrien rebaixar la condemna o fins i tot anul·lar-la. És cert que Sancho havia estat acudint a un psicòleg a Espanya a causa de la situació d'estrès que passava amb Arrieta, però no té diagnosticada cap malaltia mental. Quant a les drogues, les proves que li van realitzar després del crim a Tailàndia van donar resultat negatiu, segons consta en la documentació del cas.

7.- Va poder ser un crim per diners? On estan els 80.000 dòlars que portava Arrieta?

Les primer dades de la policia tailandesa parlaven que el cirurgià plàstic Edwin Arrieta havia arribat a Tailàndia amb 80.000 dòlars en metàl·lic. La seva germana fins i tot va afirmar que els diners eren per a comprar instrumental quirúrgic. Tant els diners com la maleta en la qual suposadament el portava han desaparegut. La policia va trobar una petita quantitat en el lloc del crim, però en moneda tailandesa. Daniel Sancho assegura que eren part dels diners que li havia donat la seva àvia per al viatge. Des que van iniciar la seva relació, Arrieta mantenia a Daniel Sancho. Fins i tot li havia donat una targeta de crèdit amb els seus fons perquè comencés a invertir en el projecte que els dos tenien: una cadena de restaurants.