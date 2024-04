El cantant Morad entra a la presó

El cantant Morad ha ingressat a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, per complir una condemna de 6 mesos per un delicte de trànsit, segons han explicat a l'ACN fonts penitenciàries. L'artista ha entrat al centre penitenciari de forma voluntària aquest vespre. El raper ha tingut diversos episodis d'enfrontament amb policia i justícia per qüestions relacionades amb la circulació. En alguna ocasió se l'ha detingut per no respondre a citacions judicials per delictes contra la seguretat del trànsit i en alguna altra per conduir sense carnet. Cal recordar que a finals de febrer l'artista acceptava una pena de dos anys de presó pels incidents ocorreguts durant la gravació d'un vídeoclip l'any 2021 a l'Hospitalet de Llobregat.

En aquella ocasió el raper s'enfrontava a set anys de presó per incitació a desordres públics i atemptat agreujat amb instrument perillós. La fiscalia i l'advocat de Morad van arribar a un acord de conformitat previ i no es va celebrar el judici.

Al raper se li va aplicar l'atenuant molt qualificat de reparació del dany en haver consignat els 2.400 euros en concepte de responsabilitat civil que demanava el ministeri públic.

La quantitat corresponia als danys que van patir sis vehicles de la Guàrdia Urbana, contra els quals diversos individus van llançar ous i pedres.