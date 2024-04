Rodolfo Sancho relata l'estremidor moment en què va conèixer el crim d'Edwin Arrieta

El cas de Daniel Sancho torna a estar de plena actualitat. Aquest dimarts, 9 d'abril, comença el judici en què la fiscalia de Tailàndia intentarà demostrar que va assassinar el cirurgià Edwin Arrieta de manera premeditada. El fill de Rodolfo Sancho, que també està acusat d'ocultació del cos i destrucció de documentació aliena, es podria enfrontar a la pena de mort.

Aquest matí, HBO Max ha estrenat el primer episodi d''El caso Sancho', una docusèrie "en temps real" que es va anunciar ahir mateix, només un dia abans de l'estrena. En aquesta primera entrega, Rodolfo Sancho ha trencat el seu silenci per concedir la seva primera entrevista en profunditat sobre el cas en què el seu fill està involucrat des del 3 d'agost del 2023.

"Estic bé, tranquil. Intento estar estable, no tenir grans baixons ni grans pujades". Aquestes són les primeres paraules de Rodolfo Sancho a la docusèrie de la plataforma, que llançarà els pròxims episodis quan hi hagi una sentència. L'actor comença recordant com es va assabentar de la notícia que passaria a ocupar hores i hores de televisió: "El mateix dia 5, em va trucar el meu germà molt commocionat i preocupat. Va trigar a dir-me el que estava passant. Jo li vaig acabar preguntant: 'Però és viu?'. M'ho va enviar i ho vaig llegir".

"Va ser aquesta sensació grollerament coneguda com estar en una pel·lícula", reconeix l'intèrpret, que tenia coneixement que el seu fill era a Tailàndia per motius de feina: "Dins del desconcert, perquè Daniel no té aquest currículum de criminal o delinqüent, de seguida em vaig posar en marxa".

"La meva primera reacció va ser d'estupefacció, de no creure'm el que estaven explicant perquè no quadrava res. Tot era molt estrany", confessa Sancho, que l'endemà va poder tenir un primer contacte amb Daniel: "Va ser una cosa estrambòtica, perquè el deixaven tenir el telèfon. Em va explicar què havia passat". A més, admet que el seu fill estava "en un estat de xoc important" quan li va explicar el que havia passat: "Em va dir que havia tingut una baralla amb un tipus del qual jo no en sabia res i que havia acabat d'una manera tràgica".

"Al final és això. Un pare lluitant pel seu fill. Aquest és el gran motor per no caure en una depressió o l'angoixa", subratlla Sancho a la sèrie documental des de l'illa de Fuerteventura, on resideix i on es va refugiar al que, sens dubte, ha estat l'estiu més complicat de la seva vida: "Tot això a Madrid hauria estat assetjament i enderrocament. No podria ni trepitjar l'asfalt".