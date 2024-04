Qui és Inés Guardiola, l'advocada que ha aconseguit la llibertat de Dani Alves

L'exjugador del FC Barcelona i de la selecció brasilera Dani Alves va canviar d'advocat i d'estratègia l'octubre del 2023. Al prestigiós Cristóbal Martell el va substituir Inés Guardiola Sánchez, una doctora en Dret Penal per la Universitat de Barcelona. Durant els últims mesos, aquesta lletrada ha fet un gir al guió al cas i ha aconseguit la llibertat provisional per al jugador, després de ser condemnat a quatre anys i mitjans de presó per la violació a la jove a la discoteca Sutton, quan la fiscalia reclama nou anys i l'acusació particular, exercida per l'advocada Ester García en nom de la víctima, 12 anys, la pena màxima per a aquest tipus de delictes. Els seus companys la defineixen com una advocada tècnica, professional i treballadora. Habitualment està al seu despatx fins ben entrada la nit.

Gràcies a l'aplicació de l'atenuant de reparació del dany pels 150.000 euros consignats al jutjat d'instrucció per a l'eventual indemnització de la víctima, Guardiola va aconseguir una pena menor. En definitiva, és l'artífex jurídica que Alves no dormi, de moment, ni una sola nit més a la presó, on va ingressar el 20 de gener del 2023, i descansi a casa seva a Esplugues de Llobregat.

Nou recurs

Aquesta advocada continua sostenint que el futbolista brasiler és innocent i en el seu recurs contra la sentència presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb una extensió de desenes folis, torna a sol·licitar l'absolució. I torna a reiterar les proves que, segons ell, li donen la raó.

Més enllà de l'absolució, l'únic que no va aconseguir del tribunal és que li donessin la raó a l'atenuant d'embriaguesa, després de declarar Alves al judici que la matinada del 31 de desembre del 2022, quan va passar l'agressió sexual, havia "begut molt". Els magistrats van rebutjar aquesta atenuant, però en van acceptar una de no menys important: la de reparació de dany, que ha suposat una considerable rebaixa a la condemna de l'esportista.

Despatx propi

Inés Guardiola (Barcelona, 1981) compta amb despatx propi. És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, ha cursat el màster en Dret Penal i Ciències Penals i és doctora per la Universitat de Barcelona. Actualment, és secretària tresorera de la Comissió de Dret Penitenciari i de la Comissió de Drogues del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i exerceix de professora associada de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. També imparteix classes de Dret Penal Econòmic a la Universitat Abat Oliva i assíduament dicta conferències.