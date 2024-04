Així van enganyar la filla els assassins d'una família de Chiloeches: "Quin xalet, estareu forrats..."

Els assassins de la família de Chiloeches (Guadalajara) sabien que la família Villar Fernández deixava oberta una de les portes del xalet per a quan els seus fills sortissin de nit i arribessin tard. Aquesta porta va ser per on van entrar, no van haver de forçar cap.

També sabien que el pare, Ángel Villar, tenia a casa uns quants diners en metàl·lic i, sobretot, diversos "rellotges cars". I van anar a robar-los. Els detinguts eren "de la quadrilla" de l'exnòvio de la filla, Laura, també assassinada, com el seu pare i la seva mare. Van conèixer la noia i van gaudir de la seva confiança durant un temps.

Les primeres investigacions revelen que Fernando, ciutadà espanyol amb antecedents per robatoris i estafa, i David, també espanyol però sense antecedents, i cosí de l'exparella de Laura, van aconseguir aquesta informació de la pròpia víctima, que se la va donar de manera involuntària. De fet, haurien arribat a preguntar-li de broma si la seva família "estava forrada" per viure a "aquell xalet" i la jove els va donar aquestes dades sense donar-li importància i perquè confiava en ells.

La tercera detinguda pel triple crim és una ciutadana veneçolana que tindria una relació sentimental amb un dels dos acusats. Fonts de la investigació van confirmar que tots tres van entrar a la casa a cometre el robatori, buscant aquests rellotges.

Sorolls a la casa

Alguna cosa va sortir malament durant l'assalt. La mare, Elvira, es va despertar i va trucar al 112. El pare, Ángel, es va enfrontar amb els assaltants. L'home es va defensar amb força i té moltes ferides, possiblement causades per un matxet.

El més probable és que la Laura, la filla, reconegués els lladres, també la van matar a punyalades, com la seva mare. Després, van provocar un incendi a la casa amb la intenció d'esborrar-ne les empremtes.

Un dels dos detinguts es va traslladar després del robatori i els crims a un petit hostal de Daganzo (Madrid) que ahir va ser registrat per la Guàrdia Civil a la seva presència. Allà es van recuperar, segons les fonts consultades per 'Cas Obert', canal de recerca i esdeveniments de 'Prensa Ibérica', els rellotges de la família Villar dins una maleta tipus trolley.

Un Peugeot negre

L'altre detingut vivia a la mateixa urbanització de Chiloches que els Villar Fernández. El seu cotxe, un Peugeot negre, va ser la primera pista per als investigadors. Les cambres de seguretat de la urbanització el van gravar sortint la matinada del triple crim i l'incendi.

L'exnòvio de Laura, també amb antecedents per robatori i que tenia una ordre d'allunyament cap a ella, ha quedat fora de sospites, segons les fonts consultades per 'Cas Obert'.