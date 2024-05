Un dels 'Petazetaz', acusat de violar a menors, va buscar parella en un programa de televisió

Un any abans que comencés a portar a adolescents al seu pis de Vallecas on, segons les denúncies contra ell, els donava drogues i les va agredir sexualment, Hernán, el tiktoker de 34 anys del binomi conegut com els 'Petazetaz', va buscar parella en un programa de televisió, segons ha pogut saber el canal de recerca i successos d'aquest grup editorial.

L'última vegada que va acudir a la tele per a trobar parella, l'abril de 2022, Hernán estava a punt de convertir-se en un conegut influencer, popular per publicar, al costat del seu amic Iván (també investigat), vídeos suposadament graciosos, molts d'ells en portes de discoteques i locals nocturns, que van arribar a acumular més 400.000 seguidors en TikTok.

"Busco l'amor amb jaqueta"

En la seva intervenció en el programa, Hernán va explicar que tenia 32 anys, vivia a Madrid i era dependent en una botiga esportiva. I es va presentar com "el solter que busca l'amor amb jaqueta". Es va negar a treure-se-la durant el seu sopar amb la noia amb la qual va compartir cita, malgrat portar també, sota la caçadora, un jersei blanc de coll alt, que cobria els tatuatges que té al coll.

Malgrat els advertiments que va rebre que en aquest programa "la temperatura puja molt ràpidament", Hernán va insistir a sopar amb l'abric posat: "Estic acostumat a la calor, soc del sud, d'Extremadura".

"Tècnic audiovisual"

Aquella no va ser la primera vegada que el presumpte violador va acudir a un programa de cites per a conquistar a una noia. Segons ha esbrinat aquest mitjà, el major dels 'Petazetaz' ja va anar a la televisió el juliol de 2016. Llavors tenia 26 anys, deia ser "tècnic audiovisual i relacions públiques" i viure entre Badajoz, el seu lloc de naixement, i Madrid.

En la seva primera visita a televisió, Hernán 'Petazetaz' va rebutjar a la seva cita a cegues, una jove de 22 anys, perquè li va semblar "massa boja". Va dir llavors que buscava una noia "més tranquil·la"

Hernán es va presentar aquella vegada vestit amb camisa, jersei i americana i amb un innocent anunci: "Busco a la princeseta perfecta". Va rebutjar tenir una segona cita amb la candidata a ser la seva parella, una jove de 22 anys que va pensar a ser monja però va acabar buscant un "company de viatge" a la televisió. Llavors Hernán va dir que ella era "massa boja" per a ell i preferia "una noia més tranquil·la".

Actitud de superioritat

Quan va acudir a televisió, Hernán no havia comès cap delicte. El seu primer problema amb la justícia va tenir lloc el 2023, quan la policia el va detenir en possessió d'una petita quantitat de droga. El desembre de 2024 va ser denunciat per dues joves i el febrer de 2024 va ser detingut per presumptes delictes sexuals i contra la salut pública en l'operació Network.

Nou menors, d'entre 13 i 17 anys, han denunciat davant la policia que Hernán va sotmetre la seva voluntat amb drogues i a algunes les va agredir sexualment. A una d'elles, una nena de 13 anys, va arribar a dir-li: "a mi el que m'agrada és donar-los drogues a les noies i consumir amb elles, així es carda millor", segons va explicar la víctima davant la policia.

Una altra menor, que denuncia que Hernán la va obligar a tenir sexe sense protecció, va explicar molt afectada davant els agents que "ell tenia una actitud de superioritat" i que "va arribar a pensar que si no accedia, no podria marxar del lloc".

"Un depredador"

Algunes de les menors van trigar a denunciar a l'influencer per por o per vergonya a explicar als seus pares l'ocorregut. Unes altres, que mai havien pres substàncies com GHB, no comprenien bé el que els havia passat, només sabien que alguna cosa els havia fet perdre la voluntat.

D'acord amb els investigadors, Hernán tenia diverses càmeres instal·lades en el seu pis i es vanagloriava de gravar vídeos sexuals amb les noies que aconseguia portar allà, algunes d'elles menors d'edat. En un dels àudios inclosos en el sumari se l'escola dir: "A mi no m'importa veure com destrosso a una dona per darrere. Soc un depredador".

Aquest mitjà ha contactat amb Hernán i amb el seu advocat, tots dos han declinat fer comentaris. També amb el programa de televisió i amb la seva productora, sense èxit.