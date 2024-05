Es va escapar a República Dominicana després de matar dos homes en el seu pub de Fuenlabrada: 22 anys després s'asseu a la banqueta

"La Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos". La notícia commocionava Yeles (Toledo) fa gairebé 20 anys. Una bossa de plàstic molt gran, industrial, un braç que sobresurt d'ella, i un veí que passejava al costat d'un rierol no massa ple, el Guatén. Era 2 d'octubre de 2002.

La Guàrdia Civil investiga sobre el terreny. No hi ha pistes. Les víctimes, irrecognoscibles a l'inici, eren dos homes de Fuenlabrada (Madrid): Miguel Ángel Cuenca, al qual se'l coneixia com a 'Gorin' i José Manuel Torres, al qual anomenaven 'Jaro'. L'autor, buscat pels investigadors després d'una àrdua recerca, era l'amo d'un local de la mateixa localitat dels morts. Quan intenten donar-li caça ja no hi és. S'ha escapolit a República Dominicana, el seu país.

Durant 19 anys ho va aconseguir, va aconseguir escapar. El 2021, localitzat, es va aprovar la seva extradició a Espanya. Va tornar i va ingressar de manera directa a la presó madrilenya de Valdemoro. No ha sortit des de llavors. Ho farà aquest divendres per a asseure's a la banqueta de l'Audiència de Madrid: s'enfronta a 40 anys de presó.

El 19 de novembre de 2021, el president de la República Dominicana, Abinader, va signar l'extradició a Espanya. / EPE

Octubre de 2002: els cossos

Un veí de Yeles surt a passejar. La ruta, més que coneguda, molt transitada, transcorre per les ribes del rierol de Guatén. El cabal és escàs, per això aquest veí no té dificultat a descobrir la troballa: "una bossa de plàstic de grans dimensions" i alguna cosa que sembla sobresortir. S'acosta, és el braç d'una persona.

El veí alerta a la Guàrdia Civil. Els agents, en el lloc, activen també els bombers de Toledo. La troballa sumaria un cos més. Un d'ells, el primer, el que estava embolicat en una bossa de plàstic, l'altre es trobava totalment descobert, pròxim a ell. Semblen dos homes de mitjana edat. Estan irrecognoscibles, impossible, a priori, identificar-los. Intueixen que ha passat una mica de temps des que els van llançar aquí. Hi ha una possible pista: un d'ells porta una samarreta en la qual pot llegir-se el nom d'un municipi de Madrid: Fuenlabrada.

No hi ha dubte que és un assassinat. Tots dos cossos presenten ferides d'arma blanca, també de bala. La recerca passa a les mans de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Comandància de Toledo. No es descarta cap hipòtesi: un ajust de comptes? La mort és violenta, és l'única certesa en començar.

Una batussa dues setmanes enrere

Uns 25 quilòmetres separen Yeles (Toledo) de Fuenlabrada. Tal com va augurar la samarreta d'una de les víctimes, tot va ocórrer en el municipi de Madrid. Investigadors i forenses van aconseguir identificar els dos morts: un d'ells es deia Miguel Ángel i era conegut com a 'Gorin'; l'altre, de nom Jesús Manuel, responia a l'àlies de 'Jaro'. Tenien 31 i 34 anys. Tots dos, molt coneguts en el món de la nit de Fuenlabrada.

El que segueix el completa la Fiscalia en l'escrit d'acusació, al qual ha accedit el canal de recerca i successos d'aquest grup editorial, de cara al judici -amb jurat popular- que arrenca aquest divendres a l'Audiència Provincial de Madrid: "Gorin i Jaro van ser tirotejats a l'interior del club nocturn 'Anaísa', situat en l'avinguda de les Nacions de Fuenlabrada". Van morir a l'acte, en el mateix pub, unes setmanes abans de ser trobats. Va ser després d'una discussió i d'un "tret directe" que va provocar a tots dos "la mort instantània", descriu el fiscal. Van voler ocultar els seus cossos. No va funcionar.

"Entre les 17.30 i les 18.00 hores del dia 18 de setembre de 2002, aproximadament, Jaro i Gorin, van acudir al Pub Anaisa", reconstrueix el fiscal. "Una vegada a l'interior de l'establiment, mentre prenien unes consumicions, van mantenir una discussió amb l'acusat en el transcurs de la qual, Richard Wilson", d'origen dominicà i amo del local, "amb ànim de posar fi a la vida de tots dos, de manera sorprenent i privant-los de tota possibilitat de defensa, va treure una arma de foc del calibre 44, de característiques i marca desconeguda, disparant tan a Gorin com a Jaro, a una distància aproximada de metre o metre i mig, provocant a tots dos la mort instantània".

El forense va certificar que la causa de la mort va ser "la fractura de la base del crani i el pneumotòrax que els van ser ocasionats per les ferides de bala". Durant dues setmanes va haver-hi silenci. Semblava que res havia ocorregut en aquest local.

Bossa i fugida

Els autors del crim van netejar l'escena i van pensar a consciència on desfer-se dels cadàvers. Van triar Yeles i un rierol a 25 quilòmetres del pub, el Guatén. Va haver-hi tres arrestos, però el veritable culpable, segons la policia, Richard Wilson, no estava, va fugir. Els detinguts, potser còmplices, van ser present en el local, considera també el fiscal. "Es busca a Richard Wilson", dominicà, 33 anys, regent del pub Anaisa. Sense dades, sense localitzar, el fugitiu havia posat terra pel mig. Durant 19 anys va estar escapolit. Va ser localitzat a República Dominicana, extradit el 2022, des del seu país natal.

"Es disposa el lliurament al Regne d'Espanya del ciutadà dominicà Richard Wilson Torres", signa Luis Abinader, president del citat país, en el Decret d'Extradició al qual ha pogut accedir aquest mitjà.

El gener de 2022 va arribar directe a la presó de Valdemoro, de la qual no ha sortit fins ara. Ho farà aquest divendres, traslladat en un furgó de la Guàrdia Civil i custodiat pels passadissos de l'Audiència Provincial de Madrid, engrilletat, per la Policia Nacional.

El temps pot jugar en contra de la memòria dels testimonis. La forense que va signar els informes de les autòpsies ha mort. Han transcorregut 22 anys des d'aquell 18 de setembre en el qual van morir assassinats Jaro i Gorín. Han hagut de passar més de dues dècades perquè el seu presumpte assassí, Richard Wilson, sigui jutjat. S'enfronta a 40 anys de presó.