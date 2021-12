Combinar set lletres per formar desenes de paraules. Així és com funciona Paraulògic, un nou joc lingüístic que a base d'una cosa tan simple com compondre anagrames en català ha aconseguit convertir-se en tot un fenomen entre la comunitat catalanoparlant d'internet. Aquest passatemps és una adaptació al català de 'Spelling Bee', un joc digital popularitzat pel New York Times. Jordi Palou, promotor i responsable del portal sense ànim de lucre RodaMots, es va enganxar tant a aquest trencaclosques lingüístic, d'accés gratuït, que va decidir llançar a principis de novembre una versió a la catalana. Cada dia, l'usuari té set lletres diferents i fins a més d'un centenar de combinacions possibles que ha de resoldre.

A Google Trends podem veure com l'interès per aquest joc va començar a créixer el 13 de desembre passat i es va disparar completament el dia 23. A principis de mes va arribar als 16.000 jugadors diaris, però dijous passat va aparèixer al Telenotícies de TV3 i va registrar més de 50.000 jugadors, cosa que va fer paralitzar temporalment el seu servidor. «Hem hagut d'anar actualitzant la web per poder allotjar cada vegada més gent», explica Pere Orga, desenvolupador de Paraulògic i un dels programadors de Softcatalà. No obstant això, l'arribada de les festes nadalenques no ha fet sinó augmentar l'interès per participar en el joc de què tots parlen. El dia de Nadal la xifra de jugadors es va disparar fins als 120.000 i a Sant Esteve va arribar al seu límit fins ara, 137.000 jugadors. Aquestes són les claus del seu èxit:

Per promoure la llengua

L'ús del català viu una clara situació de retrocés entre els joves afligit per un model digital que el penalitza. Només un 20% dels estudiants utilitza gairebé sempre aquesta llengua en les activitats de grup, mentre que el 2006 aquesta xifra arribava gairebé al 70%, segons un estudi del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya. Paraulògic no té per objectiu salvar el català, sinó fer-lo servir de forma normalitzada en un joc que incentivi l'interès per la llengua. El ràpid impacte que ha tingut avala que el que ja va funcionar als Estats Units amb 'Spelling Bee' ho pugui fer també a Catalunya, però també a les illes Balears i el País Valencià, on el fenomen també està arribant. «És una manera de normalitzar la llengua entre els més joves i anar aprenent noves paraules», explica Míriam Martín Lloret, lingüista a Optimot, servei de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. «Em consta que hi ha professors de català que ja ho recomanen als seus alumnes». Aquesta experta també assenyala que el joc, que únicament accepta les paraules recollides en el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) pot ser una oportunitat per revisar el diccionari i revertir la seva «falta de col·loquialisme».

Gràcies al joc de paraules la gent està descobrint que no tots els mots i derivats surten en un diccionari. AL·LELUIA! Tant de bo serveixi per entendre que si un mot no surt al diccionari normatiu no vol dir que no es pugui dir. — Míriam Martín Lloret (@mirmalloret) 13 de diciembre de 2021

Per ser pur coneixement

En els últims anys el món de les xarxes socials i els videojocs han viscut l'augment del protagonisme de la monetització i la competitivitat, dos incentius vinculats amb els quals es pretén enganxar més els usuaris. Qui tingui més impacte pot guanyar més diners. Ja hem vist com aquesta lògica pot tenir un efecte pervers sobre la salut mental. A Paraulògic el coneixement és la finalitat, no un mitjà per obtenir una recompensa, sigui en forma de diners o d'atenció/aprovació social. Tot i que cal activar aquesta opció, el joc permet a l'usuari saber quina és la seva puntuació, cosa que pot transformar-se en un repte personal per aprendre més, una competitivitat més sana que la de rivalitzar amb algú.

Pel seu disseny

Una altra raó de l'èxit de Paraulògic pot estar en la seva senzillesa. Per jugar només es necessita tenir un dispositiu amb accés a internet i entrar a la seva web. El joc és simple, intuïtiu i a més, a diferència de les plataformes i xarxes actuals, no utilitza les teves dades ni se serveix d'algoritmes per personalitzar la teva experiència. «Tan fàcil com anar provant combinacions de lletres», assenyala Orga. Paraulògic és com tornar a la internet de fa dues dècades. En el millor dels sentits.

Per la boca a orella digital

El joc ha trobat a les xarxes socials un gran aliat per propulsar la seva popularitat. I és que només fa falta una recerca ràpida a Twitter per trobar centenars d'usuaris de la comunitat catalanoparlant compartir la seva inquietud per les paraules no trobades o mostrar l'assoliment d'haver completat la partida. L'Institut Català de la Salut ha recorregut al joc per donar consells sobre com afrontar el rebrot de contagis de la variant òmicron de la covid-19.

Si l’antigen és positiu i no tens símptomes, o aquests són lleus, el més lògic és que et quedis a casa (i si és negatiu, suma un altre ‘tuti’ però no te’n refïis :-) #paraulògic #compartimsalut pic.twitter.com/NwjXvbnRJF — ICS. Generalitat (@icscat) 26 de diciembre de 2021

Tanmateix, la dificultat per formar multitud de paraules amb aquestes poques lletres fa que hi hagi qui acudeixi a les xarxes per trobar solucions. Fins i tot s'ha creat Spoilògic, un compte que de forma automatitzada piula solucions cada 20 minuts i localitza missatges que esmenten el joc per enviar-los aquestes respostes. «És només una broma per a aquells que no poden trobar més paraules», assenyala Àngel Fernández, el seu creador.