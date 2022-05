La cerca d'ocupació és un treball dur, una espècie de treball a temps complet en si mateix. Requereix concentració i paciència per a anar d'un anunci a un altre i emplenar una infinitat de formularis, tal vegada fins al punt de causar angoixa emocional, i, així i tot, sense comptar amb una oferta de treball real a la vista.

Les plataformes com LinkedIn tracten d'alleujar les tasques més pesades, facilitant als sol·licitants d'ocupació estar al corrent de la seva cerca de treball i possiblement, fins i tot, ajudant a alguns d'ells a posar el peu a la porta de l'empresa dels seus somnis. Els reclutadors, per part seva, tenen més facilitat per a trobar als millors candidats, entre altres beneficis.

Però, en tractar-se d'un procés tan immersiu, especialment per als aturats, moltes persones també poden ser més susceptibles de patir estafes. Sens dubte, les xarxes socials més reconegudes són terreny adobat per al frau. No obstant això, alguna cosa que fa que LinkedIn sigui especial és la seva percepció pública com un lloc segur, un entorn professional on podem abaixar la guàrdia.

Desafortunadament, la realitat no és tan favorable, i molt menys en temps del que es coneix com a 'Gran Dimissió', on milions d'empleats han decidit canviar el seu treball per a continuar creixent. El frau en línia que suplanta a LinkedIn continua prosperant i, de fet, s'ha disparat en els últims mesos. Mentre que alguns estafadors poden tenir molt d'èxit amb trucs molt simples i antics, com demanar les teves dades bancàries o pagaments per endavant a canvi d'una entrevista de treball aparentment legítima, uns altres poden ser molt sofisticats.

Les notificacions per correu electrònic s'han convertit en una presència habitual en les nostres bústies, obrint-se pas fins a una carpeta en la qual acostumen a quedar-se per sempre, o almenys fins que s'esborren. Les xarxes socials són molt conscients d'això i presenten línies cada vegada més atractives, com "Has aparegut en 30 cerques aquesta setmana" i "Felicita Joan pel seu nou treball", tot això per a despertar la nostra curiositat i fer que entrem en els nostres comptes i passem més temps en la plataforma.

Els ciberdelinqüents també s'han adonat i utilitzen aquest tipus de paraules que indueixen a la curiositat en els correus electrònics de phishing que arriben a les nostres safates d'entrada i que, en última instància, estan dissenyats per a robar les nostres credencials d'inici de sessió o descarregar malwares en els nostres dispositius. Una vegada que fem clic en un enllaç d'aquesta mena de correu electrònic fals, se'ns envia a una pàgina de destí falsa, la qual ens demana les nostres credencials d'accés. Segons més tard, lliurem involuntàriament el nostre nom d'usuari i contrasenya de LinkedIn, però sovint també l'accés a tots els altres serveis en els quals fem servir la mateixa autenticació.

Ofertes de treball falses

Altres maneres de robar credencials impliquen ofertes de "treball" ben remunerades que estan a l'abast de la mà en respondre a un missatge directe. Agafats per sorpresa, és possible que fem clic en l'enllaç demanant més informació, al que el fals caçatalents respondrà amb un missatge no gaire convincent explicant que tens el que es necessita per a aconseguir el treball i et demana que paguis una quota per endavant, possiblement per a formació, o que emplenis la teva informació personal a través de, per exemple, un formulari de Google. Encara que soni una mica estrany, pots pensar que no hi ha res a perdre. Excepte que sí que n'hi ha.

Aquestes ofertes acostumen a sol·licitar informació personal addicional en el primer contacte, fins i tot, el que ja has facilitat en el teu perfil de LinkedIn i en el teu currículum, com el teu nom, edat, residència i dades de contacte, és més que suficient per a aconseguir una entrevista de treball. És aconsellable que sempre confirmis que l'empresa a la qual et presentes existeix realment i facis una cerca ràpida a Google per a comprovar-ho. I igual que t'esforces a enviar un currículum adequat, els empresaris acostumen a parar esment als seus anuncis d'ocupació, així que has de mantenir els ulls ben oberts per a detectar errors gramaticals o qualsevol informació contradictòria.

Què puc fer per estar segur en LinkedIn?

Qualsevol de nosaltres pot ser víctima d'una estafa, independentment de la informació a la qual tinguem accés. Ser conscient d'això és, de fet, el primer pas per a mantenir-se a resguard dels estafadors, sigui a LinkedIn o en qualsevol altre lloc. ESET, companyia experta en ciberseguretat, ofereix els següents consells:

- Sigues previngut a LinkedIn com ho series en qualsevol altra xarxa social.

- Si reps un correu electrònic que sembla ser de LinkedIn, però no estàs segur que sigui legítim, no facis clic en cap enllaç. En el seu lloc, obre directament LinkedIn i comprova les teves notificacions.

- Tracta amb precaució les sol·licituds de connexió de persones que no coneixes. Si es posen en contacte amb tu, no facis clic en cap enllaç. En el seu lloc, fes una cerca en Google sobre l'ocupació i sobre la fiabilitat d'aquesta connexió. Pregunta't "com m'ha trobat aquesta persona? Per què es posa en contacte amb mi?".

- Assegura't que la teva configuració de privacitat per a persones alienes als teus contactes només mostra la informació necessària. Per exemple, pot ser que vulguis que els altres vegin la teva experiència laboral i la teva formació, però no necessàriament el teu número de telèfon.

- Utilitza una contrasenya forta i única.

- Activa la verificació en dos passos - també coneguda com a autenticació de dos factors -. En cas que el teu inici de sessió es vegi compromès, serà molt més difícil que els ciberdelinqüents l'utilitzin.

- No donis mai informació personal com els teus números d'identificació o targetes de crèdit. Els possibles ocupadors no et demanaran les teves dades bancàries ni que ingressis el teu sou amb les credencials d'accés.

- Tingues en compte que les ofertes de treball reals respecten les lleis del país i dels impostos. Els diners fàcils acostumen a ser una estafa.

- Desconfia de les ofertes no sol·licitades de serveis financers o inversions a través de contactes que no coneixes. Avui dia, cadascun pot muntar una pàgina web que sembli bonica i legítima.

- Denúncia sempre una estafa a LinkedIn.