El periodista berguedà Manel Alías ha estat distingit amb el Premi Blanquerna de Comunicació "per l'excel·lent cobertura de la guerra d'Ucraïna i per ser dels pocs periodistes que va cobrir-la des del vessant del Donbass, controlat per les tropes russes". La universitat també subratlla que el documental de la cadena autonòmica 'Entre la terra i el cel: guerra' "és un gran exemple de bona praxi periodística, no sols pel domini de la tècnica del relat audiovisual sinó també per la sensibilitat i l'enfocament ponderat i humanista del conflicte". L'entrega dels guardons tindrà lloc el 7 de març. El primer Premi en Relacions Internacionals s'ha atorgat al diplomàtic Francesc Vendrell, que serà guardonat pòstumament.

Manel Alías Tort (Berga, 1977) és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UAB i des del 2001 és periodista a Televisió de Catalunya. Ha treballat en programes com 'InfoK' i 'La nit al dia', i també a informatius, on es va especialitzar en temes d'educació. Entre el 2015 i el 2021 va ser corresponsal de TV3 i de Catalunya Ràdio a Rússia, i ha estat enviat especial pels mateixos canals a la guerra d'Ucraïna. Ha realitzat quatre '30 minuts' i ha escrit dos llibres: 'Rússia, l'escenari més gran del món' (2021) i 'L'última victòria de l'URSS' (2022). El periodista de la CCMA Manel Alías ha rebut també el Premi Nacional de Comunicació 2022 que atorga la Generalitat, ex aequo amb tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han cobert la guerra d'Ucraïna per als mitjans catalans.