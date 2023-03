Whatsapp és la principal aplicació de missatgeria instantània i cada cop la utilitzem per compartir més coses, sobretot a través dels grups. Enviem i rebem diàriament multitud de notes de veu, fotos i vídeos que queden guardats automàticament a la memòria dels nostres dispositius, convertint-la en una de les aplicacions que més emmagatzemament consumeix.

D'aquesta manera, sense adonar-nos-en, estem omplint la memòria del nostre telèfon i gran part de culpa la tenen els grups de xats, fins i tot aquells que queden oblidats un cop han complert la seva comesa. Quan no eliminem el grup, aquests continuen mantenint l'enorme quantitat de dades que un dia van gestionar, ocupant espai de memòria als nostres telèfons.

Per això, l'aplicació nord-americana, propietat de Meta, ha decidit implementar una funció que permeti eliminar automàticament els grups; és a dir, donar-los data de caducitat des del moment de la seva creació. Així, evitarem que quedin abandonats per sempre al nostre menú principal de WhatsApp i, de passada, estalviar-nos l'incòmode moment d'haver d'abandonar el grup, sobretot si som els primers.

Grups que caduquen

Aquesta funció pot resultar particularment útil per a grups que tenen data de caducitat marcada des de la seva creació, com els que es creen per celebrar un gran esdeveniment, regalar alguna cosa a algú o planificar un viatge. Aquest tipus de canals de xat sovint queden oblidats, però els fitxers que es van enviar al seu moment s'emmagatzemen i consumeixen memòria.

La nova funció encara no està operativa a l'aplicació, però a la beta per a iPhone, versió 23.5.0.71, s'ha descobert en crear un grup un botó anomenat Expiring Groups o Grups que Caduquen, que quan es pressiona et redirigeix a una pantalla que permet triar el temps de durada del grup.