Segons un estudi recent fet per tecnòlegs i científics experts en la matèria, teletransportar-se seria possible en una realitat futura, però no tan llunyana. Alguns ho defineixen com la «transferència d’energia i matèria d’un lloc a l’altre sense haver de travessar físicament l’espai entre aquests dos punts». Així, doncs, una cosa que de moment només està a l’abast de les pel·lícules de ficció podria estar disponible per a la població general.

Des de la World Government Summit, que organitza cada any a Dubai una trobada de líders mundials i empresarials per entreveure aquestes tendències, s'han posat a imaginar com serà el món d'aquí cinc dècades. ¿Com? Han estudiat a fons 150 tecnologies i s'han atrevit a calcular l'any exacte en què estaran disponibles. Ascensor espacial El 2070 és l'any en què aquests científics s'han basat per fer les seves prediccions. Ens parlen, per exemple, que es podrà construir un ascensor espacial, capaç de pujar fins a 36 quilòmetres més enllà de la superfície terrestre. Teletransport Segons els seus càlculs, teletransportar-se seria posar fi al canvi climàtic o als accidents de trànsit. Diuen que la teletransportació no només seria molt útil per a les persones, sinó també per transportar càrrega. L'any 2070 n'hi hauria prou d'escanejar la matèria que vulguem enviar a milers de quilòmetres amb «física quàntica avançada». Xips cerebrals Ara només s'ha vist en sèries com 'Black mirror', però, segons aquest informe, el 2068, alguns experts calculen que ja podrem disfrutar de l'anomenada 'human memory digital storage'. Seria, concretament, implantar-se al cervell un processador que registraria cada un dels nostres pensaments a través d'assistents d'intel·ligència artificial. Els defensors d'aquest avenç assenyalen com a benefici la possibilitat d'ajudar persones amb discapacitat intel·lectual. Ni tan sols s'hauria d'esperar el 2070 per a l'anomenada comunicació cerebral en xarxa. L'any 2063, ja estaria disponible aquesta intel·ligència que permetria connectar diverses persones amb màquines. Els experts que han fet aquestes prediccions assenyalen que aquesta comunicació del cervell humà amb una màquina ajudaria els que haguessin patit vessaments cerebrals a recuperar les habilitats del llenguatge perdudes o deteriorades.