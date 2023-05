Aquest 5 de maig se celebrà el 20è aniversari de LinkedIn, una plataforma que ha donat moltes oportunitats laborals a milers de persones d'arreu del planeta. Una plataforma digital com poques perquè la seva presència s'ha fet indispensable per a empresaris, tècnics de RH, treballadors i candidats aspirants a vacants laborals amb bones condicions.

A LinkedIn s'hi publiquen tota mena de vacants laborals i tips, des del sector hostaler fins al sector de les finances. Tot i que, s'ha de dir que, no tots els sectors hi tenen cabuda, ja que aquesta plataforma pot servir per reclutar a treballadors i per mostrar el nostre currículum a diverses empreses, però si, per exemple ets del sector financer o immobiliari, segurament no et servirà, tant, perquè el teu públic objectiu és un altre que el perfil que trobes a LinkedIn, basat en el reclutament de personal.

Les xarxes socials tenen diversitat de funcionalitats, però no totes tenen un mateix fi o objectiu. LinkedIn serveix per penjar el teu currículum i per fer publicacions i captar seguidors i possibles clients o contactes, per exemple. Tot i que, aquesta eina no serveix per a tots els sectors, si no és que estan buscant reclutar a personal. El sector digital, d'ensenyament, d'empreses corporatives i públiques hi tenen cabuda i publiquen contingut de tota mena, des de consells fins a ofertes laborals.

Així doncs, avui donem les gràcies a aquesta plataforma per donar l'oportunitat a les persones per donar viralització el seu currículum, per garantir oportunitats laborals i per permetre difondre i crear coneixement i networking entre els sectors.