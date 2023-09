X, la xarxa social abans coneguda com a Twitter, podria passar a ser de pagament. Així ho va suggerir ahir el seu propietari, Elon Musk, en una reunió amb el primer ministre d'Israel, Binyamín Netanyahu. "Estem passant a tenir un petit pagament mensual per l'ús del sistema", va assenyalar el magnat tecnològic.

Actualment, la plataforma només cobra als usuaris que compten amb una subscripció 'premium'. El seu cost a Espanya és d'11 euros tant per a usuaris de l'iPhone com del sistema operatiu Android i inclou millores com la possibilitat de verificar el compte, publicar missatges molt més llargs o fins i tot ocultar els cometaris als quals s'ha donat 'm'agrada'.

Musk té un llarg historial de llançar declaracions improvisades o exagerades que després acaben sense complir-se. De moment, el propietari de X no ha fet cap declaració més ni ha respost a preguntes de la premsa sobre aquesta possibilitat.

Combatre els bots

El polèmic empresari va assegurar que aixecar un mur de pagament per "uns pocs dòlars o una cosa així" serviria per a dissuadir els bots o comptes automatitzats que proliferen a la xarxa social. Quan va comprar Twitter al novembre de 2022 va assegurar que posaria fi als comptes falsos, però aquestes s'han convertit en un maldecap per a Musk.

A l'abril va començar a recomanar únicament els missatges dels usuaris de pagament com a "única forma realista" de combatre els bots, però el problema no ha desaparegut. Fins i tot alguns canvis, com permetre la compra del pin blau de verificació, han agilitzat la suplantació d'identitats a X, la qual cosa ha espantat a molts anunciants.

Polèmica sobre l'antisemitisme

Musk es va reunir amb Netanyahu aquest dilluns a Califòrnia. Durant la trobada, retransmès en directe a través de X, el líder d'Israel va pressionar públicament al magnat perquè freni el creixent antisemitisme detectat en la xarxa social. Musk li va respondre que, malgrat estar en contra de l'odi als jueus, "la llibertat d'expressió significa a vegades que algú que no t'agrada diu alguna cosa que no t'agrada. Si no tens això, llavors no és llibertat d'expressió".

Musk no va dir res del rol que els seus canvis han jugat en la proliferació de missatges antisemites. Diversos estudis han detectat que els missatges d'odi s'han disparat des que el magnat va comprar l'antiga Twitter. En els últims mesos, el Memorial d'Auschwitz ha denunciat que la xarxa social ja no elimina missatges que inciten a l'odi contra els jueus o altres minories. Musk no sols amplifica de manera recurrent a comptes d'extrema dreta i les seves conspiracions, sinó que fins i tot ha denunciat a una històrica oenegé que ha destapat que X no elimina fins al 99% de les publicacions racistes i homòfobes.