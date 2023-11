«Pren una decisió sobre els teus anuncis». És possible que si en els últims dies has entrat a Instagram o Facebook t’hagi aparegut aquest missatge. Es tracta del nou canvi de Meta, que obligarà els seus usuaris a escollir entre dues opcions: pagar per utilitzar les seves xarxes socials sense haver de veure publicitat o continuar utilitzant-les gratis a costa de l’explotació de les teves dades personals.

El 30 d’octubre, el gegant tecnològic nord-americà va anunciar el llançament d’un pla de subscripció que costa 9,99 euros al mes per a la versió d’escriptori o 12,99 euros per als usuaris que accedeixin a les dues plataformes des del mòbil. A partir de l’1 de març del 2024 la creació de nous comptes tindrà un cost addicional d’entre sis o vuit euros més al mes. Aquest cobrament afectarà els usuaris de la Unió Europea (UE), però també altres països de l’espai econòmic comunitari com són Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Irònicament, un dels antics eslògans de Meta era «és gratis i sempre ho serà». Meta despliega hoy su "consiente o paga":



Dice: "Tu información no se usará para los anuncios"



Esta promesa comparte tanta simplicidad, rotundidad y credibilidad como la de antaño, cuando decía:



"Es gratis y siempre lo será"



Ay Mark, Mark... https://t.co/PaI8u4Nuft pic.twitter.com/7w2pTr3yAB — @jgarciaherrero (@jgarciaherrero) 7 de noviembre de 2023 Estira-i-arronsa amb la UE La companyia liderada per Mark Zuckerberg ha optat per introduir aquest model de pagament després que, el desembre passat, el Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) prohibís a Meta rastrejar sense consentiment els usuaris i utilitzar aquestes dades per vendre publicitat personalitzada. Aquest és el seu principal negoci. Així, el 2021 va ingressar fins a 114.934 milions de dòlars gràcies a la venda d’anuncis, un 97,5% dels seus ingressos totals. La resolució del regulador europeu exigia a l’empresa una alternativa a aquest model publicitari extractiu «si és necessari per una tarifa adequada», paraules a les quals s’agafen per justificar aquest model de pagar per exercir el dret a la protecció de dades. Europa ja ha respost a aquesta maniobra de Zuckerberg. Dimecres passat, el CEPD va prohibir que Facebook i Instagram utilitzin «publicitat basada en el comportament» als 30 països de la UE i l’Espai Econòmic Europeu, i es va ampliar així una restricció imposada al juliol pel regulador noruec. En cas de continuar incomplint la normativa, Meta podria ser multada amb penes multimilionàries de fins al 4% de la seva facturació global. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona