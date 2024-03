La Unió Europea pren mesures contra els aparells digitalitzats

La intel·ligència artificial i la tecnologia cada vegada estan més implementades en la nostra societat. Tant és així que, comprar un aparell sense connexió wifi o Bluetooth sembla una bogeria. El nostre televisor, rellotge, nevera, persianes, etc. La veritat és que tot està connectat a Internet per tal que puguem controlar les càmeres de seguretat de casa, el que volem o necessitem, etc. Però, realment és tot tan magnífic? Sabeu que tots els aparells que tenen accés a Internet o s'anomenen "Intel·ligents" poden convertir-se en els nostres grans enemics? La privacitat se'ns ha acabat!

Per això mateix, hi ha organismes que s'estan començant a preocupar per la poca intimitat que comencem i continuarem tenint. I és que, ni la càmera de vigilància dels nostres nadons, estarà privada d'aquesta intel·ligència artificial. I què poden fer les empreses amb la nostra informació? Els aparells registren la nostra veu (converses), imatges i text (ordres, desitjos, etc.). Què més necessiten per entrar en la nostra vida privada?

Conscient d'això, la Unió Europea (UE) va aprovar el passat dimarts la llei de Ciberresiliència, una nova normativa que obligarà els fabricants de maquinari i programari i els seus comerciants a complir amb estrictes requisits de seguretat informàtica. Les empreses que operin en territori europeu hauran de certificar la robustesa dels seus productes en totes les fases de la cadena de valor, des del disseny i la fabricació fins al manteniment.

La càmera de vigilància del nostre nadó pot controlar i quedar-se amb imatges o dades nostres / freepik

Amb aquesta nova llei, la UE té la missió de reduir el nombre d'incidents informàtics i protegir la privadesa dels consumidors europeus. És per això que els fabricants seran responsables de garantir la ciberseguretat dels seus dispositius durant tot el seu cicle de vida, cosa que els obligarà a desenvolupar actualitzacions que tapin possibles bretxes al llarg dels anys.

La regulació també vol augmentar la transparència per beneficiar els ciutadans europeus.

Així, els dispositius electrònics venuts a Europa hauran de comptar amb etiquetes que indiquin el seu nivell de ciberseguretat, una informació que ajudarà els consumidors a prendre decisions amb més consciència.

Estratègia de ciberseguretat de la UE

Aquesta mesura forma part de l'Estratègia de Ciberseguretat de la UE, un pla anunciat el desembre del 2020 i que contempla altres legislacions ambicioses els objectius de les quals són millorar la defensa cibernètica dels Estats membre i limitar l'amenaça dels ciberatacs.

Després de l'adopció formal a l'Eurocambra el passat dimarts, la llei de Ciberresiliència entrarà en vigor 20 dies després de la publicació al Diari Oficial. Tot i això, els fabricants disposaran d'un marge de 21 mesos per notificar de les possibles vulnerabilitats dels seus productes i d'un segon termini de fins a 36 mesos (o el que és el mateix, tres anys) per adaptar-se a aquests requisits.