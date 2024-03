Sabies que la versió prèmium, gratuïta, de Telegram té trampa?

Les xarxes socials i les plataformes digitals solen tenir versions free i prèmium. Aquestes dues serien les més conegudes; després n'hi ha d'altres que no es coneixen tant, però que són imprescindibles si es té un negoci, etc. Cada vegada són més les plataformes o xarxes que "obliguen" a passar-te a la versió prèmium, ja que, si no et quedes sense opcions. Tot i que, també hi ha xarxes socials com Telegram que ofereixen una subscripció gratuïta a la versió prèmium; però, hi ha gat amagat? Si; t'ho expliquem! A partir de llavors el teu número de telèfon quedarà visible per a tothom, creant un problema de privacitat a la xarxa.

La versió prèmium de Telegram

Aquest problema de privacitat apareix perquè Telegram, per tal de facilitar-te les dades d'usuari i contrasenya per la versió prèmium, necessita un canal de verificació i, aquest, serà l'SMS (missatges de text). Per tal que aquests missatges no tinguin un cost afegit per l'usuari, la companyia utilitzarà els números de telèfon dels usuaris que acceptin les condicions.

Així doncs, quan tu acceptes donar-te d'alta a la versió prèmium de forma gratuïta, estàs concedint el dret a Telegram perquè enviï 150 missatges de text; quedant el teu número exposat a altres usuaris. Per consegüent, si algun usuari per casualitat, vol veure d'on prové el número on se li envien les dades per accedir a la versió prèmium, et poden escriure o trucar. Ara, la decisió és teva!

Si no vols que això succeeixi, no acceptis aquesta oferta de Telegram. I així evitaràs que un desconegut pugui contactar amb tu.