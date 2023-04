Girona, Temps de Flors està adaptat a l'excepcionalitat de la sequera. Les plantes i flors dels projectes seran espècies que necessiten poca aigua. La mostra es farà del 13 al 21 de maig i tindrà 126 instal·lacions repartides en 106 espais de tretze barris, amb el centre neuràlgic al Barri Vell.

Les flors i plantes es regararan amb aigua procedent del freàtic. Un camió amb un gran cuba repartirà l'aigua en petits dipòsits que hi haurà en punts estratègics. Els voluntaris agafaran l'aigua d'aquests recipients amb una motxilla i aniran als projectes per abocar-hi aigua, per exemple, amb regadores. Anteriorment, es feia amb mànegues.

Entre les novetats, destaca l'espai de l'antiga sala de ball Odeon, a les escales de Sant Martí, que enguany acollirà un projecte que permetrà, al mateix temps, visitar aquest antic equipament.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha asegurat que el conflicte laboral amb la policia municipal no afectarà la seguretat de l'esdeveniment. "La seguretat està garantida", ha repetit en diverses ocasions. L'alcaldessa s'ha referit també a que també estarà garantit el sistema de mobilitat establert al Barri Vell per assegurar que no hi ha col·lapses de visitants en cap punt. Enguany hi haurà cinc punts d'entrada de visitants i cinc de sortida. El carrer de la Força, per exemple, serà exclusivament de baixada. "No hi haurà ni un efectiu menys", ha assegurat Madrenas que també ha indicat que hi ha un pla de prevenció que se seguirà per tal que tot es desenvolupi amb normalitat.