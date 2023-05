Una vegada més la imatge anunciadora de Temps de Flors ha sortit dels alumnes de l’Institut Santiago Sobrequés de Girona. En concret, aquest any el cartell anunciador que servirà d’imatge promocional de la mostra és obra de l’alumna Júlia Esparch Rodríguez que cursa el segon curs del batxillerat artístic al centre. Es tracta d’un cartell amb molt contrast predominat pel color groc, juntament amb un toc de vermell i unes flors.

L’autora del cartell explica a la revista oficial de Temps de Flors que en el moment creatiu del cartell va començar a dibuixar esbossos de flors. «Al final, vaig seleccionar les que més m’agradaven pel cartell. Són flors senzilles i pròpies». A partir d’aquí va anar elaborant la idea amb una composició que «volia que tot seguís una mateixa harmonia, ja que no volia que les lletres aclaparessin protagonisme a les flors o viceversa». El resultat és aquest cartell que des de fa dies ja forma part del paisatge urbà de la ciutat i que és present a molts fanals i en tots els elements publicitaris de la mostra.

Júlia Esparch explica també que va decidir que el groc fos el color predominant per crear un contrast amb el vermell. «El groc per mi representa l’arribada de l’estiu, del bon temps, ja que és un color vibrant que dona vida i contrasta amb el blanc i el negre de flors», explica ella mateixa a la revista oficial de Temps de Flors. La inspiració no li va venir d’un aspecte concret. «Em va sortir sol. L’element principal eren les flors i, un cop les vaig tenir dissenyades, vaig anar construint la resta del cartell, jugant amb la composició: les formes i els colors», argumenta. Tot plegat, és aquest cartell que forma part de tots els elements publicitaris de la present edició de Temps de Flors 2023.