Ni la sequera més seriosa i greu dels darrers anys i ni tan sols la proximitat del calendari electoral aturaran una edició més de Temps de Flors, la gran manifestació floral de la ciutat de Girona que ha traspassat totes les fronteres. L’exposició de flors és un dels grans esdeveniments anuals que viu Girona i que atrau milers i milers de visitants que deixen petits els carrers i els espais del barri vell.

Aquest any la mostra floral se celebrarà del 13 al 21 de maig. S’arriba a la 68a edició i s’oferirà la possibilitat de visitar i contemplar fins a 126 projectes florals repartits en 106 espais. Aquest 2023 la mostra arribarà també a tretze barris amb l’objectiu de fomentar també la participació i implicació ciutadana i donar cabuda a totes les manifestacions possibles. La mostra es podrà visitar cada dia des de les 10 h fins a les 22 h, un horari que s’allargarà fins a la mitjanit els dos dissabtes i el dimecres 17 de maig. L’experiència d’altres anys ha portat els organitzadors a mantenir aquesta obertura nocturna.

Una informació que sempre reclamen els visitants: quins són els nous espais que es podran visitar?. Doncs segons va anunciar fa uns dies es podrà entrar per primera vegada a l’antiga sala de ball Odeon. També es podran tornar a visitar espais interiors com el Museu d’Història de Girona, la Casa Lleó Avinay, l’església de Sant Lluc, l’edifici Díaz Tarragó, la Casa Martínez Davalillos i el Museu d’Història dels Jueus. «Els punts a visitar -jardins, patis, edificis i monuments, espais i racons de la ciutat molt diversos- inclouen, com cada any, projectes florals elaborats de forma desinteressada per entitats i voluntariat», segons es va anunciar el dia de la presentació.

Si bé la sequera no ha impedit la mostra el cert és també que ha comportat la implementació d’algunes mesures. Per exemple, es col·locaran fins a 12 dipòsits de forma fixa durant el muntatge i els nou dies d’exposició en els següents espais: 6 dipòsits a les escales de la Catedral; 1 dipòsit a la plaça dels Apòstols; 2 dipòsits a la plaça dels Jurats; 2 dipòsits a les escales del Seminari i 1 dipòsit a les escales de la basílica de Sant Feliu. A més, s’instal·laran 12 dipòsits de forma eventual per a poder regar durant el muntatge de diferents espais ornamentals amb flors i plantes.