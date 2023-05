La plaça de Salvador Dalí i Domènech acull aquest divendres, dia 19 de maig, a les 18.30 h, el concert de la secció juvenil del Cor Geriona amb la participació del Cor Monveus de Torroella de Montgrí. La proposta és fruit de l’acord de col·laboració que han signat l’Auditori de Girona i El Corte Inglés amb l’objectiu de promoure conjuntament l’activitat musical de la ciutat. L’actuació és gratuïta i s’inclou dins la programació de “Girona, Temps de Flors”, la mostra floral que fins aquest diumenge, dia 21 de maig, omple places i carrers de Girona de muntatges florals i activitats culturals.

Sota la direcció d’Imma Pascual, la secció juvenil és una de les tres branques del Cor Geriona, un grup vocal que destaca per la seva qualitat musical i que, actualment, és el cor resident de l’Auditori de Girona. Geriona no és tan sols un cor, sinó que, desmuntant els esquemes establerts de la música coral, canta sense partitures i es mou per l’escenari seguint una dramatúrgia habitualment coreografiada.

La col·laboració entre l’Auditori de Girona i El Corte Inglés s’emmarca dins l’“Auditori Obert”, el projecte social i educatiu de l’Auditori de Girona que engloba una bateria d’iniciatives dissenyades amb la voluntat d’ampliar la base social de la música a Girona, obrir encara més l’equipament a la ciutat i facilitar l’accés universal a la cultura. En aquest context, aquesta motivació encaixa amb els valors d’El Corte Inglés, entitat que desplega un ampli ventall d’accions en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i que promou, sovint, l’activitat cultural a la plaça de Salvador Dalí. D’aquesta manera, aquesta col·laboració permetrà a les dues entitats potenciar, conjuntament, l’activitat musical present i futura de la ciutat.