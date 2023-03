Per primera vegada des que se celebra Temps de Flors, l'Ajuntament de Girona ha organitzat una jornada formativa adreçada als voluntaris que cada any participen en la mostra floral de la ciutat. L'objectiu d'aquesta nova formació és que els voluntaris puguin aprendre de primera mà sobre la cura de les plantes i les flors, especialment, aquelles persones que volen formar part i no tenen coneixement de botànica.

La jornada formativa es va celebrar ahir al Centre Cultural La Mercè, en una doble sessió -una de matí i una altra de tarda- on van participar una seixantena de persones. Durant la sessió, els voluntaris van aprendre a diferenciar els diferents tipus de plantes i flors, van rebre informació sobre les principals característiques d'algunes espècies, i van formar-se en el tractament adequat que han de rebre tant les flors tallades com les plantes vives. A més, en cada sessió es va insistir en la manera com cal actuar per cuidar els vegetals en època de sequera. L'empresa adjudicatària de l'abastament de les plantes i flors de l'edició d'enguany de temps de flors ha estat Flor Natura Mediterrània S.L. Va ser el gerent de la companyia, Joan Manel Guillén, i la cap de direcció artística, Lídia Torrijos, els qui van portar a terme la formació. A més, la jornada va comptar amb la participació de l'encarregada de compres de planta i flor, Míriam Toribio, i de l'encarregat logístic de distribució, en Josep Valls, a part de diversos treballadors de Flor Natura Mediterrània.