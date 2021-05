L'any passat va canviar les nostres vides en tots els sentits i aspectes com la compra en línia, que començava a despuntar al nostre país, es van consolidar causa del context de la pandèmia. Abans de la Covid-19 compràvem per internet sí, però des del març de l'any passat ens vam veure obligats a utilitzar aquesta manera de comprar i això es va traduir en un augment del 36% de les compres en línia.

Tant se val si ets un caçador d'ofertes en línia, si t'agrada presumir de coses noves contínuament, fer regals inoblidables sense gastar-te gaires diners o simplement vols ser més àgil en les teves compres per poder-te dedicar a altres coses... Què passaria si descobrissis que hi ha una plataforma en línia que recull tots les ofertes i descomptes fiables del món? Doncs presta atenció perquè existeix i aquesta idea de tres espanyols està arrasant.

Chollometro està de moda. És una comunitat que recopila ofertes i descomptes disponibles a qualsevol botiga física i gairebé dos milions d'espanyols ja la utilitzen per fer compres intel·ligents estalviant temps i diners.

Hi pots trobar diàriament totes les coses que t'imagines amb els millors descomptes de botigues com Amazon i Aliexpress, així com en marques: des de productes esportius de Nike, Adidas o New Balance, tecnologia de Xiaomi o Samsung, l'última cosmètica de Maybelline o Freshly Cosmetics, fins a Ikea... Tot, absolutament tot és en aquesta plataforma en línia d'ofertes.

Com és possible?

Els experts de Chollometro saben comprar a internet, rastregen la web, eliminen les estafes i comparteixen els seus coneixements amb la comunitat de manera ordenada per categories en què destaquen electrònica, ‘gaming’, supermercat i alimentació, moda i complements, salut i bellesa, família i fills, llar i vivenda, jardineria i bricolatge, cotxes i motos, cultura i oci, esports i aire lliure, tarifes d'internet, viatges, finances i assegurances i subscripcions i sector serveis.

A més, és la primera plataforma d'aquest tipus on el consumidor pot sentir-se recolzat i còmode perquè té la seguretat que tot el que es publica, bé sigui per part de Chollometro o per la seva comunitat, està revisat pels seus experts que ajuden els usuaris a prendre decisions correctes. A més de les categories, cada oferta té una temperatura que puja i baixa en funció de les opinions dels usuaris.

El funcionament és senzill ja que una vegada has trobat el que vols comprar i n’has vist el preu i les despeses d'enviament realitzes la compra directament a l’e-commerce de la marca. En alguns casos és possible que el descompte ja estigui aplicat, però en altres has d’introduir el codi facilitat. També ho pots localitzar a través de l'app o crear alertes d'aquelles coses que més t'interessen per no perdre't res.

1,5 milions de persones registrades i més de 300.000 el fan servir cada dia

La comunitat de Chollometro creix cada dia gràcies a les ofertes que s'han publicat a la plataforma des del seu naixement. Entre elles destaquen aquelles que van arrasar i de què van gaudir milers de persones com els usuaris que van comprar a meitat de preu electrodomèstics de Balay gràcies a un codi que es va compartir a la web i app, els que van aconseguir el pack GTA V Premium Edition per a PC de forma gratuïta o els afortunats que van poder beneficiar-se d'un 25% de descompte extra en les últimes rebaixes d'estiu d'Adidas.

Però no només això, els amants del cafè també van tenir el seu moment de glòria quan es va publicar, just abans de Nadal, raó per la qual més d'un va poder tenir el regal perfecte, una oferta de la Cafetera L'OR Barista amb 320 càpsules amb gairebé un 75% de descompte. I, encara que soni poc creïble i molt lluny a causa de les restriccions de mobilitat, abans de la pandèmia hi va haver molts Chollometristes que van poder viatjar a Malta des de diferents ciutats espanyoles comprant bitllets per només 10 €, més barat que un trajecte Madrid-València amb autobús.

Aquests són només alguns exemples dels més d'un milió de Chollometristes reconeguts que ja són compradors intel·ligents. Si t'has sentit identificat és perquè tu també ets Chollometrista i no ho sabies, així que t'animem a descobrir-ho i començar a trobar les ofertes de les teves marques favorites per comprar tot el que t'imagines estalviant temps i diners.