Per a molts, rentar la roba és una de les feines de casa més tedioses. I planxar-la, encara més. Si ets d’aquells que odien agafar una planxa, sempre tens l’opció de no comprar roba de material sensible i que solgui arrugar-se.

Però també pots optar per altres trucs que facin que no hagis d’agafar la planxa i vesteixis sense arrugues, com treure la roba de la rentadora i sacsejar-la en l’aire al treure-la de la rentadora i estirar-la bé a l’hora d’estendre-la. També és bona opció posar un focus de calor més o menys a prop de la roba. Si per exemple estens la camisa al bany durant la dutxa prèvia a anar-te’n de casa aconseguiràs que es redueixin les arrugues. Si finalment decideixes agafar una planxa, una bona opció és posar dins de l’aigua de dins de la planxa (amb la qual obtens el vapor) petites perles de suavitzant. Així s’aconsegueix no només que la roba sigui més suau, i per tant que es planxi millor, sinó també que faci olor com a nova.