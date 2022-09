Cada vegada és més habitual veure un nombre més gran de conductors que aposta per vehicles elèctrics. Amb l’arribada de l’estiu, els desplaçaments a les destinacions turístiques són més llargues, cosa que pot suposar un inconvenient per a aquest tipus de vehicles, ja que la xarxa espanyola de recàrrega a la carretera és escassa (Espanya només en té el 3,3% de tots carregadors existents a Europa, segons dades de l’Associació de Constructors Europeus d’Automòbils)

Coneix alguns consells i claus per carregar un vehicle elèctric amb les màximes garanties. Cada vegada hi ha més ciutats que opten per posar punts de càrrega a disposició dels ciutadans. També hi ha iniciatives privades que aposten per posar estacions de càrrega per exemple en hotels o restaurants i fins i tot també en comunitats de veïns.

Per exemple, ens aconsellen que abans d’iniciar una ruta per carretera consultem primer quins punts de recàrrega podem trobar. Així evitarem ensurts. També és recomanable per les recàrregues a la nit quan les tarifes són més econòmiques. D’altra banda, de cara a les recàrregues que s’hagin de fer quan el vehicle estigui en ruta, és important comptar amb recursos que ens permetin aportar energia al vehicle a qualsevol lloc

És cert que no hi ha una potència de càrrega ideal, sinó un màxim de càrregues en corrent altern o continu, que es limita en funció del model de vehicle i el carregador. Tot i això, cal tenir en compte que les càrregues lentes són menys agressives que les càrregues ràpides. Per això, és recomanable que es faci servir sempre que sigui possible una càrrega lenta en què s’inverteixen unes 10 hores a carregar la bateria, però que suposen una cura d’aquesta.

L’aposta per una mobilitat sostenible passa pel vehicle elèctric. Ja sigui per moure’s per les ciutats com per fer desplaçaments per carretera. Davant la creixent demanda de polítiques que contribueixin a tenir cura del medi ambient, apostar per un cotxe elèctric per als desplaçaments permetrà reduir considerablement el diòxid de carboni que emeten els cotxes de combustió tradicional.