Ara més que mai cal ser sostenible. Els missatges que es dona el Medi Ambient són constants i molt clar: o fem gestos de manera urgent o les conseqüències poden ser devastadores. La sostenibilitat pot començar des de casa i amb gestos i accions individuals. Podem convertir la nostra llar en un habitatge sostenible -es pot anar fent per fases- o optar pel transport públic, anar a peu o conduir un vehicle elèctric pels nostres desplaçaments. Tot s’hi van i tot suma.

Ara que arriba l’hivern per exemple podem pensar a fer un bon aïllament de casa i contribuir a la sostenibilitat. Gran part de l’energia que consumeixen els edificis es perd a través de les seves parets, teulades i obertures en parets. La millora de l’aïllament podria contribuir encara més al rendiment a llarg termini. Quan es tracta d’aïllament tèrmic, els recursos ineficients i les males tècniques d’instal·lació tendeixen a danyar el medi ambient. Els materials de construcció sostenibles, en canvi, poden augmentar dràsticament la qualificació energètica dels edificis. Alguns dels materials aïllants ecològics més comuns són: llana de vidre o mineral, poliestirè extrudit, llana d’ovella i cel·lulosa.

D’altra banda, un simple canvi de bombetes i elements d’il·luminació pot contribuir també a la sostenibilitat a casa. Els valors amb els quals es comercialitzen les bombetes en el mercat no mesuren el flux lluminós (en lúmens) sinó la seva potència (en watts). I no existeix una manera de convertir de manera directa un valor en un altre, ja que el flux lluminós no depèn només de la potència sinó d’altres factors: El tipus de bombetes: si són LED, focus halògens, fluorescents, , etc. La temperatura de color de les bombetes: el tipus de llum que generen pot ser més fred o més càlid. El sistema d’enllumenat: pot ser directe, si les bombetes apunten cap al lloc que han d’il·luminar, indirecte, si estan dirigides a parets i sostres i la il·luminació es produeix a partir del seu reflex, o difús, si hi ha una mescla dels dos sistemes. La llum directa és la que aprofita millor la capacitat dels llums i permet estalviar energia, encara que també pot resultar la més molesta i provocar ulls cansats. Com més indirecta sigui, l’efecte s’inverteix: requereix un major consum d’energia, però la fatiga visual que ocasiona és menor.