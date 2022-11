El viatge de noces és una part molt important en qualsevol enllaç. Hi ha destinacions que són històriques i que es repeteixen, però també hi ha noves tendències que fan que el viatge sigui una experiència única. Estem actualment en un moment postcovid. La pandèmia mundial va comportar la suspensió de molts viatges i el tancament de moltes fronteres.

A poc a poc la situació s’ha anat normalitat i els viatges, sobretot les grans destinacions, tornen a agafar ritme. Moltes parelles ja s’atreveixen a fer viatgers llargs, ja que s’han aixecat la majoria de restriccions. No obstant, encara no hi ha una normalitat al cent per cent.

A l’hora de triar un viatge de noces el millor és posar-nos en mans d’un bon professional, ja que en tot moment ens pot assessorar sobre novetats, oportunitats úniques i tota la paperassa i permisos que es necessita per viatjar a determinats països.

Ivonne Navales de Viatja pel Món ens ha avançat quines són actualment les tendències en viatges i les seves recomanacions. No pot faltar en els viatges de noces el que es pot considerar tot un viatge de pel·lícula. Es tracta de fer la Costa Oest d’Estats Units passant per Califòrnia, la mítica Ruta 66 i els grans parcs naturals i nacionals que hi ha en aquesta banda dels Estats Units. És un viatge perfecte per fer en carretera de manera pausada ja que hi ha molts atractius per aturar-se.

Un viatge d’autèntic luxe és fer un recorregut per l’illa de Bali acompanyat amb un xòfer per conduir-nos a racons naturals que no deixen indiferent. Es manté com a destinació una de les ciutats més emblemàtiques del món: Nova York. Hi podem afegir també en el viatge un combinat amb la Rivera Maya mexicana. De fet, moltes parelles opten per fer una primera part del viatge més urbà fent una estada a la ciutat dels gratacels per després buscar unes jornades de més relax i platja a Mèxic. Continuen també com a destinació destacada Sri Lanka i Maldives com a destins paradisíacs ni tampoc un clàssic amb guia fent un safari per Àfrica per contemplar i admirar els grans animals del planeta. I si l’opció és simplement relaxar-se i descansar no pot faltar tampoc algun dels nombrosos ressorts i complexos que hi ha repartits pel Carib.