La corona d’advent és un element de la tradició cristiana, feta en la seva versió més clàssica amb branques d’arbres de fulla perenne (pi, avet, olivera...), un llaç vermell (com a símbol de la passió i l’amor de Crist) i quatre espelmes, tres de color morat i una de color rosa, cadascuna d’elles amb el seu significat. Durant aquestes dates moltes famílies decideixen donar un toc diferent a la casa i també a la taula que presidiran els àpats nadalencs.

Fer una corona d’advent és un treball manual senzill que pot fer-se a casa fàcilment, i en la qual a més, pot participar tota la família. És una manera de fer una decoració natural i diferent en la que poden intervenir també els més petits.

Vegem els passos per a poder fer-la de manera senzilla i amb materials que podem trobar també fàcilment.

- Per fer la corona hem de tenir en compte diversos materials per fer els diferents elements que la componen. La base de corona: aquesta pot ser de branques entrellaçades, d’escuma verda (com l’esponja que utilitzen en les floristeries), de fusta, de suro o porexpan.

- Pistola de silicona

- Filferro fi (millor si és de color verd o marró, segons sigui la base).

- Cinta vermella

- Branques d’arbre d’avet, pi o similar. Podem recollir-les en el bosc, comprar-les en un centre de jardineria, o bé, adquirir branques artificials en botigues especialitzades.

Opcionalment, podem posar també altres adorns com poden ser pinyes, branques de canyella, fruita seca (avellanes...), depenent del gust de cadascun.

- 3 espelmes dels colors abans citats.

La seva elaboració

Com comentàvem anteriorment, el procés és molt senzill. Començarem enganxant les espelmes amb la silicona damunt de la corona, procurant que quedin ben distribuïdes. Després, cobrirem tota la corona amb les fulles, col·locant-les amb l’ajuda del filferro o enganxant-les també amb la silicona calenta. Una vegada la corona hagi quedat ben coberta, procedirem a entrellaçar la cinta vermella en zig-zag, reservant un tros de la cinta per a muntar un llaç. Com a decoració, podem afegir finalment la resta d’elements decoratius.

I si no en tenim prou amb la corona també podem decorar la taula d’alguns dels àpats amb un conjunt d’espelmes.