Un concert dedicat al Nadal amb la participació de diferents veus locals és un dels actes destacats de la campanya nadalenca de Palafrugell. El concert serà el dia 17, a 2/4 de 9 de la nit, al Teatre Municipal i damunt de l’escenari pujarà una selecció de les veus locals més destacades.

Sota la direcció d’Antoni Mas diversos solistes de Palafrugell es reuniran per cantar al seu poble amb motiu de les festes nadalenques. Els cantants anunciats són: Núria Colomer, Anna Ferrer, Indira Ferrer, Xavier Jonama, Eva Ribas, Anna Sáez, Júlia Tormo i Jordi Tormo. El dia 23, al Pati de Can Genís, s’ha programat un altre concert. En concret el que protagonitzaran Eyen i Pau Vilà i Anna Ferrer.

Música de Nadal i tallers

Pel que fa a la programació musical de Nadal a Palafrugell destaca també el concert que el dia de Sant Esteve tindrà lloc, a partir de 2/4 d’11 del matí, a l’església de Sant Martí. Serà una actuació gratuïta amb la participació de les corals Els Virolets i Nit de Juny.

El tret de sortida a les activitats nadalenques va ser el 2 de desembre passat amb la tradicional encesa de llums i durant l’acte es va servir l’escudella popular. La mainada seran els autèntics protagonistes de les activitats programades per aquest any. Per exemple, s’han organitzat diversos tallers de postals de Nadal al Museu del Suro. També es faran tallers de manualitats pensats per a nens, nenes i famílies. I de cara a l’esperada i desitjada arribada dels Reis Mags d’Orient del 28 al 30 de desembre a l’Espai Cultural La Bòbila es portarà a terme un taller familiar de fanalets. És taller gratuït i apte per a infants a partir de 4 anys.

Dins del programa familiar i infantil destaca l’activitat coneguda com la Fàbrica de Joguines. També del 28 al 30 de desembre, a les 5 de la tarda, es dona l’oportunitat de conèixer un espai màgic on els ajudants dels Reis Mags, els Surets, preparen tots els regals que rebran la mainada durant la nit màgica del pròxim 5 de gener.