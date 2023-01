L’Ajuntament de Quart ha donat impuls a la renovació de l’enllumenat del polígon industrial. Aquest mes de gener, l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la concessió directa de l’ajuda de 103.507,70 € per a inversions en projectes singulars locals d’energia neta en el marc del programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El projecte, que té un cost total de 121.773,77 €, consisteix en la renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior del Polígon Industrial Pla de l’Illa de Quart i el camp de futbol municipal Gaudenci Sellés per tecnologia LED.

Pel que fa al polígon aquesta actuació suposarà la substitució de 85 lluminàries s’aconseguirà un enllumenat més eficient i menys contaminant, així com un estalvi energètic del 50% respecte al consum actual d’aquestes instal·lacions. Amb les dues actuacions es preveu reduir un 20,3% del total del consum energètic de tot el municipi.

Aquesta actuació, que també s’executarà aquest 2023, suposarà un cost de 18.266,07 € per l’Ajuntament de Quart. El 85% restant és finançat per la Unió Europea a través del Fons Next Generation amb la concessió directa d’aquesta ajuda.

El procés participatiu

Per altra part, l’Ajuntament també ha donat per conclosa aquest any la segona fase del procés participatiu d’empresaris i llogaters del polígon. Aquesta fase va ser al 2022 i la primera va ser l’any passat. Aquesta acció va néixer amb l’objectiu de planificar les polítiques de promoció econòmica vinculades amb el sector industrial. L’objectiu era establir línies d’actuació que millorin i promoguin el polígon industrial. El procés deliberatiu va comptar amb la participació dels propietaris i llogaters establerts al polígon així com empresaris de la zona.

Precisament en aquest pla va sorgir la queixa dels empresaris del polígon de manca d’il·luminació. En el procés s’ha recordat que quan es va executar el Polígon es va fer sota el paraigua d’un Projecte d’Urbanització aprovat el març del 2007 i que el tècnic corresponent va certificar que s’havia executat tal i com indicava el projecte d’urbanització el 2011 quan es va fer la seva recepció. La quantitat d’il·luminació hauria d’ésser la correcta. Malgrat això, el pas dels temps i els canvis dels preus de l’energia han provocat que el cost s’hagi disparat i l’Ajuntament també hagi volgut fer-hi front.

El polígon del Pla de l’Illa, creat l’any 2004, té una superfície de 21,38 hectàrees. Les empreses que l’ocupen es dediquen principalment a l’activitat industrial. Segons les darreres dades, actualment l’espai compta amb un 35% d’ocupabilitat gràcies a les 14 empreses que hi desenvolupen la seva activitat. El polígon està conformat per 45 parcel·les, de les quals la mínima que es pot vendre és de 500 metres quadrats. En el marc del pla de promoció i millora del polígon, l’Ajuntament està treballant per millorar i establir bé també el procés de compra de les parcel·les.

El regidor de Promoció econòmica, Jordi Batlle, va destacar la importància de consolidar el polígon Pla de l’Illa de Quart i considera important que l’Ajuntament hagi establert una bona relació amb els actors que conformen el polígon gràcies, en part, al procés participatiu i la feina d’actualització parcel·lària i cadastral dels darrers mesos. Una relació que, indica, és un «punt fort» de cara al futur.