No és un secret que, a mesura que la societat evoluciona, també ho fan les relacions amoroses, però sembla que cap a pitjor.Sense anar més lluny, segons l’últim estudi de l’INE, el 2021 els divorcis a Espanya van augmentar un 12,5% respecte a l’any anterior, el creixement més gran des que es va començar el registre el 2005. Però ¿a què es deu aquesta facilitat al fracàs en les relacions en l’actualitat? Cada parella és un món, però si no vols acabar com <strong>Shakira i Piqué</strong>, a continuació et donem algunes pistes que podrien donar resposta a aquesta pregunta i ajudar a comprendre el complex món de l’amor.

Les xarxes socials, un escut d’inseguretat

No es pot parlar d’actualitat sense esmentar les xarxes socials. Aquesta eina ha revolucionat el món i ens permet estar en constant comunicació amb altres persones de diferents maneres. No obstant, alhora, és un dels factors més perjudicials de les relacions amoroses. A través d’aplicacions com Whatsapp es poden crear grans inseguretats en les parelles, ja sigui per malentesos derivats dels missatges, per una comunicació deficient o per una necessitat d’estar connectat permanentment. A més, com que no hi ha una interacció directament personal, les xarxes socials serveixen com a escut per amagar les nostres emocions, fet que contribueix que la relació es torni més freda i eviti parlar dels veritables sentiments.

Anteposem el plaer a la connexió

Anteposem el plaer a la connexióEl sexe casual ha existit des de l’inici dels temps però fins ara no ha començat a tractar-se amb més naturalitat. No tenim temps o no ens ve de gust dedicar-nos a conèixer una persona en profunditat i, per això, moltes vegades optem per trobades fugaces que ens generen plaer, però no connexions reals amb les persones. Aquestes situacions donen peu a termes com el famós ‘amics amb dret’ que, a la llarga, pot generar confusions entre les persones implicades, ja que s’hi solen acabar implicant sentiments. Quan això passa, amb la finalitat d’evitar-ho, s’acostuma a buscar una altra parella sexual, i així successivament.

Ens hem tornat més exigents

Ja no ens conformem i, si alguna cosa no ens agrada, com popularment es diu, «hi ha més peixos al mar». Plataformes com Tinder han contribuït a implementar la idea que hi ha moltes opcions disponibles i que les tenim més a l’abast que mai. El mateix passa amb les nostres estimades xarxes socials, on hi ha una clara sobreexposició de parelles ‘aparentment ideals’. Aquest fet fomenta l’inconformisme en la nostra pròpia relació: ens tornem més exigents amb el que tenim i apareixen preguntes com ‘¿mereixo una cosa millor?’.

A més, en els últims anys s’ha acabat amb la idea que el divorci és una cosa negativa, un altre dels fets que han contribuït que les persones deixin de conformar-se amb el que tenen per tal d’evitar-ho. Les infidelitats són també un dels principals problemes que emergeixen ja que, tot i que no es deixa d'estimar la parella, es busca en altres persones allò que ens falta.

Poc compromís emocional

Hi ha una falta d’empatia afectiva cap a les altres persones. S’han estès i normalitzat pràctiques com el ‘ghosting’, que consisteix a simplement desaparèixer i deixar de contestar a l’altre sense tenir en compte el mal emocional que es pot causar en l’altra persona. En canvi, quan passa al revés ens crea incertesa i malestar, ja que pot passar de manera sobtada i sense motiu aparent.

De manera general, ens hem tornat més egoistes amb les emocions dels altres. Aquest fet pot anar lligat també a les aplicacions de cites, on es desvalora les persones i les mostra com un objecte de joc sense sentiments, i es té més en compte l’exterior i l’aparença que es mostra que el caràcter o la manera de ser de la persona.

Una pitjor salut mental

La Confederació Salut Mental Espanya estima que una de cada quatre persones té o tindrà algun problema de salut mental durant la seva vida. Unes dades que s’han vist encara més incrementades arran de la pandèmia mundial del coronavirus. Aquesta inestabilitat emocional deriva en trastorns com ansietat o depressió, i genera dificultats a l’hora d’establir i mantenir aquestes relacions sentimentals al llarg del temps. Si una persona no està bé mentalment, és molt difícil que pugui crear relacions sanes amb altres persones.