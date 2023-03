Primer van ser els robots de neteja, ara les fregidores d'aire són l'electrodomèstic casolà de moda i algunes d'elles suposen un perill insospitat. Recentment, s'ha llançat una alerta sobre la marca Cosori, una de les més populars del mercat.

Cosori és una marca d'electrodomèstics que produeix electrodomèstics d'última generació a preus bastant assequibles. En els últims anys, ha estat tornant-se més coneguda gràcies a les seves fregidores d'aire, però ara sembla que moltes de les seves màquines pateixen una fallada molt perillosa. L'error s'ha detectat en el seu model més venut i ha suposat la retirada de 2 milions d'unitats venudes entre 2018 i 2021.

En total, s'han registrat 205 casos perillosos, dels quals 10 han resultat en cremades superficials, però altres 23 han acabat amb la destrucció de la propietat de l'usuari arran d'un incendi. L'alerta és molt preocupant, però Cosori Espanya ha informat que no hi ha hagut cap afectat a Europa i ha assegurat que tots els seus productes tenen certificació de la CE. Malgrat això, és possible que algú de vosaltres hagi adquirit una d'aquestes fregidores a través de portals com ebay i que posseïu un dels models problemàtics, per això s'inclou a continuació la llista dels retirats:

CP158-AF

CP158-AF-R19

CP158-AF-RXW

CP158-AF-RXR

CAF-P581-BUSR

CAF-P581-AUSR

CAF-P581-RUSR

CP137-AF

CP137-AF-RXB

CP137-AF-RXR

CP137-AF-RXW

CS158-AF

CS158-AF-RXB

CS158-AF-R19

CAF-P581S-BUSR

CAF-P581S-RUSR

CAF-P581S-AUSR

CO137-AF

CO158-AF

CO158-AF-RXB

CP258-A

Si posseïu alguna de les màquines defectuoses contacteu amb el servei d'atenció al client de Cosori com més aviat millor perquè t'informin sobre què has de fer amb ella.