Els emblemàtics canals de la Marina d’Empuriabrava són l’escenari ideal per aquesta cita del món nàutic. La gran marina empordanesa té un notable reconeixement i prestigi i conserva tota la seva essència des de la seva creació fa cinquanta anys. La gran torre del club nàutic presidirà un any més la fira del vaixell d’ocasió i els visitants que s’acostin a la mostra també poden si volen fer un recorregut per descobrir la xarxa de canals.

Són molts els ciutadans i els amants de la navegació, especialment europeus donat que es troba a només 9 quilòmetres de la frontera francesa, que se senten atrets per la configuració de la marina empordanesa. Des d’empuriaport.com s’explica que la Marina és una autèntica «ciutat de vacances banyada per 23 km de canals, navegables pels seus habitants fins a les mateixes portes dels seus habitatges. Caracteritzada per la seva seguretat enfront de tota mena de climatologies, aquesta Venècia catalana amb vida pròpia situada a poques milles de Cadaqués i dels meravellosos ancoratges de Cap de Creus disposa en el seu port principal de tota mena de serveis per a rebre a embarcacions de fins a 25 metres». Com es pot comprovar tot són al·licients per acostar-nos a aquest gran espai de mar navegable.

La Marina d’Empuriabrava es caracteritza també per la seva oferta de serveis. En aquest sentit, es destaca que qui s’acosti a aquest espai «trobarà un port de gran capacitat, equipat al més alt nivell i dotat de tot el que necessiti a la seva arribada amb la seva embarcació, el seu automòbil o…el seu avió: Cases i embarcacions de lloguer, empreses nàutiques, bancs, serveis mèdics i de correus, aeròdrom, hipermercats, botigues, pubs, discoteques, restaurants, club social, gimnàs i tot el que pugui proporcionar-li una estada agradable». Una gran oferta que combina l’esport, oci i el vessant turístic.

Des de la Marina els aficionats a la navegació poden fer diverses sortides nàutiques donat que la badia de Roses està just al davant. A poques milles nàutiques els vaixells es poden endinsar també en el paratge protegit del Cap de Creus. Una de les sortides proposades és a les platges de Roses que es troben a «menys de 2 milles de la Marina, arrecerada dels vents de nord i de les marinades, ideal per anar a fondejar-hi per fer un bany tranquil i tornar a port».

L’Almadrava també és una altra sortida. «Un lloc més on anar a passar el dia des d’Empuriabrava; a terra hi ha alguns restaurants on s’hi pot arribar en l’auxiliar o en taxi-boat», suggereixen. I finalment, el cap de Creus és una altra proposta molt atractiva. «A partir de Punta Falconera comença el parc natural més gran d’Europa. Des d’aquesta plana web i per ordre de proximitat intentarem mostrar-vos amb fotos i comentaris els millors racons perquè hi accediu amb el vostre vaixell». Una excel·lent oferta que comprèn tant la part esportiva com la d’oci i lleure.