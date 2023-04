Des de fa 17 anys, el centre Mas Ferriol s’ha convertit en un referent en el tractament de tota mena de problemes de salut mental i addiccions, especialment a la província de Girona.

Mas Ferriol és un centre privat, amb només set places, situat al bell mig de la natura, amb professionals de la medicina, la psicologia i l’educació social per a atendre, de manera integral, algunes de les patologies mentals més freqüents (depressions, ansietat, trastorns de personalitat, estrès posttraumàtic, TDAH...) i problemes d’addiccions a substàncies. L’enfocament professional i l’experiència de tot l’equip, faciliten poder dur a terme una feina intensiva per a diagnosticar i tractar tots aquests problemes, amb l’objectiu de recuperar la funcionalitat en els aspectes bio-psico-socials, creant les condicions per a tenir una vida familiar i social més estable, una acceptació i aprofitament de les obligacions laborals i acadèmiques i un temps lliure compensatori que s’aprèn o es torna a gaudir.

Es fa amb un abordatge individualitzat, sovint també amb la família i la parella, per a aprofundir en les condicions particulars de cada cas i dissenyat específicament per a reduir i canalitzar les problemàtiques de fons que han provocat i cronifiquen aquesta mena de patologies, tot plegat amb l’objectiu de recuperar les coses importants de la vida.