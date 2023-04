La prevenció esdevé un factor clau en la detecció i cura d’un càncer. Per això, s’insisteix en la necessitat de seguir revisions periòdiques i anar al metge davant l’aparició de qualsevol símptoma preocupant. El càncer de còlon és un dels més agressius entre la població.

A les comarques gironines existeix l’anomenat programa de cribratge de càncer de còlon i recte que s’està demostrant que és molt efectiu per portar a terme una bona prevenció. Així ho corroboren les dades: el programa ha permès detectar la malaltia a 323 habitants de la regió sanitària de Girona que es va posar en funcionament l’any 2013. Durant aquests set anys, un total de 10.964 anàlisis han donat positiu i s’han fet 8.296 colonoscòpies als diferents hospitals.

A partir dels cinquanta anys, existeix un major risc a patir càncer de còlon. La colonoscòpia és sens dubte la prova mèdica més segura i fiable per a examinar el recte i l’intestí i detectar qualsevol pòlip existent, que de no extirpar-se a temps podria arribar a convertir-se en un tumor maligne. Per això, i per la manca de símptomes en aquesta mena de càncer, fan tan necessària la prevenció, aconsellant-se per aquest motiu, la realització d’aquest tipus de prova de forma periòdica.

Hi ha, no obstant això, altres rutines o hàbits que també podem incloure en el nostre dia a dia i que poden ajudar-nos a prevenir:

- Portar una dieta saludable. Com se sol dir, «som el que mengem». Hem d’evitar els aliments molt grassos i els embotits, augmentar la ingesta de peix blanc, verdures i fruites, així com aportar fibra al nostre organisme, perquè aquesta ajuda a regular el trànsit intestinal i a controlar els nivells de colesterol.

- Evitar consum de tabac i l’alcohol.

- Hidratar-nos amb molta aigua.

- Practicar exercici de manera habitual.

Els símptomes més freqüents d’aquesta mena de càncer són la sang en la femta, dolor abdominal i restrenyiment entre altres.

Per tant, davant qualsevol alerta, i sobretot, en els casos en què existeixen antecedents familiars (recordem que un factor de risc amb el càncer, és hereditari), el millor és acudir al metge per a un exhaustiu control i posterior seguiment.