Durant dos dies, 12 i 13 de maig, l’Hotel AC Barcelona Fòrum acollirà un debat sobre la importància d’incorporar de manera definitiva la fisioteràpia a tots els àmbits del sistema i, especialment, a l’atenció primària per millorar els recursos assistencials i la qualitat de vida de la ciutadania.

A finals de l’any passat, el conseller Manel Balcells va fer públic finalment el compromís del Govern per a la incorporació de 366 fisioterapeutes a tots els centres d’atenció primària de Catalunya durant el 2023. Aquesta és una mesura llargament esperada per part del Col·legi de Fisioterapeutes i dels més de 12.500 professionals que en formen part. En paraules del degà del Col·legi, Ramon Aiguadé, «aquesta és una mesura necessària per seguir transformant la sanitat catalana, passant d’un model centrat en metges i infermeres a un model centrat en el pacient, i on tots els professionals sanitaris amb generositat i responsabilitat assumim nous rols professionals que permetin una sanitat més eficaç i més eficient»

Per al conjunt dels ciutadans, la major presència de la fisioteràpia al sistema públic és una necessitat tant a l’atenció primària com a les UCI o a la medicina especialitzada. La incorporació de manera àmplia de la fisioteràpia al sistema ajudarà a reduir les llistes d’espera tant a medicina com a infermeria que, en ocasions, es veuen assumint tasques sanitàries que no són les pròpies per manca de recursos.

El Govern està alineat amb aquesta consideració sobre la necessitat de seguir augmentant el pes de la fisioteràpia. En el seu discurs a la Nit de la Fisioteràpia celebrada al novembre, el conseller de Salut, Manel Balcells, reconeixia que «el Departament és un ferm defensor de la fisioteràpia, per això hem volgut donar-li una empenta decidida i desplegarem, durant el que queda d’aquest any i al 2023, les mesures per incorporar 366 fisioterapeutes».

Patologies d’alta prevalença

Aquest desplegament enfocat a l’atenció primària i comunitària està pensat per atendre patologies d’alta prevalença com lumbàlgia, espatlla o situacions de fragilitat per escassa mobilitat. En aquests àmbits d’actuació, la derivació directa a fisioteràpia té un efecte positiu immediat sobre les llistes d’espera i sobre el propi abordatge de les patologies, reduint la despesa farmacèutica i també els ingressos hospitalaris, ja que intervenir de manera ràpida evita en molts casos situacions que es poden agreujar.

Totes aquestes temàtiques seran les protagonistes del debat de les IV Jornades Nacionals d’Atenció Primària que tindran lloc els dies 12 i 13 de maig a la ciutat de Barcelona.