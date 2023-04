Aviat farà un any que va entrar en funcionament la nova Clínica Girona, a l’entrada Sud de la Ciutat. Va ser el 18 d’abril de 2022, quan a les 8 del matí tancava portes la clínica vella, al carrer Joan Margall, i es traslladaven els pacients ingressats cap al nou edifici, que simultàniament obria portes a les 8 del matí d’aquell mateix dia de Setmana Santa.

La nova clínica, ubicada al Carrer de Barcelona 206, triplica l’espai de l’edifici antic del carrer Joan Maragall, on es van desenvolupar 88 anys d’activitat assistencial ininterrompuda. Ara, amb la nova seu, Clínica Girona passa d’una superfície d’uns 13.000 m2 a 41.000 m2. Amplia tots els serveis que hi havia fins aleshores, convertint-se en una clínica referència a Catalunya, essent el centre hospitalari actualment més modern de la demarcació de Girona. Dissenyat per l’equip d’arquitectes de PMMT, especialistes en hospitals, el nou edifici incorpora l’accessibilitat total, que permet oferir a totes les persones un tracte en igualtat de condicions, des de la seva arribada a centre, durant la seva estada i en la seva sortida, independentment de les seves capacitats motrius o sensorials.

Quatre premis

Durant aquests mesos de funcionament, la nova Clínica Girona ja ha recollit quatre premis: El Premi «Impuls» de la Cambra de Comerç de Girona, «pel seu creixement continuat i com a reconeixement per haver estat a primera línia de la lluita contra la Covid»; el premi de la FOEG com a «empresa d’èxit»; el Premi a la Innovació en la Construcció del Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona; i el Premi Empresa del Diari de Girona «per la posada en marxa del nou edifici: una proposta moderna, innovadora i avantguardista, amb una història de 90 anys».

El millor premi però, segons la direcció de la Clínica, ha estat «la renovació diària de la confiança dels clients, i el creixement de l’activitat assistencial» propiciada per la nova oferta sanitària, amb una millor accessibilitat i confort, amb nous tractaments i més tecnologia d’última generació i, «com sempre, amb el tracte professional i més humà que ens caracteritza».

La nova Clínica disposa de 120 llits d’hospitalització, vuit quiròfans intel·ligents d’alta definició, tres sales de part i tres per a endoscòpies, vuit boxes a la unitat de cures intensives (UCI) i deu els boxes d’urgències, una àrea d’hospital de dia, oncològic i de medicina del dolor, amb 20 boxes individuals, una sala de cirurgia menor ambulatòria i també més sales d’hemodiàlisi. Tot això amb el suport de serveis permanents de diagnòstic per la imatge, d’anàlisis clíniques i d’anatomia patològica. La nova Clínica té també 180 places d’aparcament als soterranis. Unes 600 persones integren la plantilla del centre sanitari.