Els Lírids d’abril són un dels espectacles més bonics que es poden veure al cel el mes d’abril. Més concretament, la coneguda pluja de meteors és un fenomen que se sol produir a mitjans d’abril, entre el 16 i el 25 d’abril, coincidint amb la primavera de l’hemisferi nord de la Terra. Durant aquestes dates, el nostre planeta s’acosta a la zona de rebutjos del G1 Thatcher, un cometa descobert el 1861 que deixa rere seu un rastre de fragments que, a l’entrar en contacte amb l’atmosfera terrestre, es pren i fa el bonic efecte visual de les estrelles fugaces.

Els Lírids assoleixen velocitats de fins a 200.000 quilòmetres per hora i aquest any cauran a un ritme de 18 estrelles fugaces per hora en els moments de màxima activitat, tot i que hi ha hagut anys que n’han arribat a caure fins a 90 per hora.

Cua de color

Aquests meteors destaquen per ser més brillants que altres pluges de meteors perquè deixen rastres de gas ionitzat que perduren uns segons després que el meteorit hagi passat, amb una cua momentània de color.

I aquest és un any excel·lent per a l’observació dels Lírids, ja que el seu moment de màxima activitat es produirà dos dies després de la lluna nova (el noviluni tindrà lloc el 20 d’abril).

La màxima activitat de la pluja s’espera, doncs, per a la nit del 22 al 23 d’abril, dia de Sant Jordi. Com que la lluna està canviant a quart creixent –fase a què arribarà el dia 27–, la seva fina silueta no tindrà el fulgor necessari per impedir l’observació en condicions òptimes durant tota la nit.

Punts elevats

No sempre és fàcil entreveure els meteors al firmament, en especial quan ho fem en ciutats o llocs amb alta contaminació lumínica. Per aquesta raó, els experts recomanen veure’ls des de punts elevats o allunyats de la ciutat. Zones rurals, platges o terrats són bons llocs per contemplar la pluja, ja que proporcionen cels més clars.

El millor per observar les pluges de meteors és fer-ho a simple vista, sense prismàtics ni ulleres de llarga vista que limitin el camp de visió. «Convé dirigir la mirada cap a les zones més fosques, en la direcció oposada a la posició de la lluna si l’observació es realitza quan aquesta sigui present. El més còmode és estirar-se i esperar que la vista s’acostumi a la foscor», aconsellen des de l’Observatori Astronòmic Nacional espanyol.