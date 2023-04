El sector cultural, l'artístic, el polític, l'educatiu, el periodístic, el digital i un munt més de sectors, per no dir tots, estan condicionats per la innovació i els canvis constants. Viure en un món tan canviant pot arribar a ser angoixant si no saps com adaptar-te a aquest ritme. Créixer empresarialment és molt difícil si no tens un cert grau de creativitat, però, tots els sectors necessiten el mateix grau de creativitat?

És molt complicat definir el grau que necessita cada sector, però del que si estem segurs és que tots en necessiten una mica. La creativitat contra la disciplina I com es defineix la creativitat? La creativitat és la capacitat de crear amb intel·lecte o fantasia. Si aquesta és la definició que trobem al diccionari, doncs, com fem per convertir-nos en aquestes persones creatives? Ho som o ens podem convertir en una d'elles? Moltes preguntes, però totes tenen una resposta. La creativitat està exposada al canvi i a la innovació constant. Hi ha diversos centres, eines i recursos que ens poden aportar aquest grau de creativitat que necessitem per a créixer com a empresaris, per exemple. L'Ajuntament de Girona impulsa 'Girona Crea', una comunitat i un espai de trobada on crear teixit creatiu. Totes les persones o entitats que treballin o estiguin interessats en el sector creatiu s'hi poden acostar. L'Ajuntament de Girona promou en 'l'Agenda Cultural' totes les activitats que es duen a terme en la comunitat 'Girona Crea'. Així que, si ets un apassionat de la creació, aquest pot ser un dels teus espais d'inici i cooperació. La literatura, l'escriptura, la digitalització, el comerç, l'educació, el disseny gràfic... Tots ells i molts més, tenen un factor comú: la creativitat. “La creatividad requiere el coraje de dejar de lado lo seguro”, Erich Fromm, il·lustre psicoanalista i psicòleg, 1900-1980 Tothom té aquesta capacitat? Malauradament, la resposta és NO. Hi ha molta comoditat, tot i la innovació constant i no tothom té aquesta capacitat d'embarcar-se en un projecte sense saber que pot passar o que li esperarà després. Així doncs, ser creatiu és ser valent, canviant, adaptable i sobretot, innovador. El que si podem fer és aprendre a ser-ho a través de l'estudi, les estratègies, la investigació i les ganes d'aprendre. L'era digital ens ajuda moltíssim a l'hora de ser creatius, perquè a través d'aquesta eina podem agafar idees per després innovar. La creativitat és fonamental per emprendre, així doncs, avui felicitem a tots els emprenedors creatius gironins, perquè sense vosaltres la ciutat seria molt avorrida! Feliç dia Mundial de la Creativitat.