En les últimes setmanes, comptes fraudulents d’Apple i Shein han bombardejat els usuaris d’Instagram amb mencions en les històries i en els comentaris anunciant que han guanyat un sorteig (fals) per després intentar-se aprofitar de les seves dades bancàries.

Es tracta de notificacions diàries i constants que moltes vegades no sabem com evitar. Si tens Instagram molt probablement et sona el següent comentari: «Enhorabona has guanyat un Iphone». I també la menció de la targeta de regal de Shein, que és encara més recurrent.

Però podries eliminar aquesta xacra amb dues accions molt senzilles. És tan senzill com limitar als comptes que poden enviar-te missatges i notificacions.

La manera més senzilla és la següent. En el teu perfil, has d’anar a Ajustos, i dins de la privacitat, permetre només a les persones que segueixes esmentar-te en les històries. Per restringir també els comentaris, a la mateixa pestanya, marcar només persones que segueixes i seguidors.