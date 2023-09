La tornada a la rutina pot suposar un increment d'estrès, ja que s'han acabat les vacances i fins a tornar-les a agafar, encara queda molt. Aquest afer, a més s'incrementa amb tornar a llevar-se aviat, fer entrepans, dinars i sopars per a tota la setmana i família, i a sobre, si nosaltres o els nostres fills o nets fan activitats extraescolars, anar, tornar... Pot suposar un esgotament físic i mental impressionant. I si a part de tot això, pensem en les despeses que ens suposa la tornada a la rutina, per l'increment del menjar, l'aigua, la llum, el cotxe, el transport públic, les activitats d'oci, les activitats extraescolars i l'escola, el més probable és que estem molt negatius. Però gràcies al truc d'un Tiktoker t'ensenyarem com estalviar diners, almenys d'aquesta manera la temuda costa de setembre, de segur que et serà molt més senzilla.

Vols estalviar 697 euros?

I què faràs amb aquests diners? Quina tranquil·litat poder-los recuperar ràpidament i poder passar els mesos més complicats de l'any d'una forma més fàcil i sense haver de patir estrès, pel fet que comporta no poder arribar a final de mes o haver de deixar als nens o a nosaltres mateixos sense poder fer alguna activitat que ens agrada, per exemple.

La realitat és que, cada vegada hi ha més escoles que deixen de fer sortides de colònies perquè hi ha un munt de famílies que no es poden permetre el luxe de pagar-les, provocant un increment de pobresa i marginació social. Per aquest motiu, hi ha diverses localitats o escoles que han decidit abolir-les, adjuntar diversos cursos o fer-les el més a prop i econòmiques possibles.

Amb aquest truc viral de @finanzasdca, el qual, tant el pots fer tu sol com en parella, aconseguiràs anar més tranquil durant les èpoques de l'any més dures econòmicament. En el vídeo apareix per fer-lo en parella, però també hi ha l'opció de fer-ho en família o en solitari; la qüestió és estalviar. I com ho faig? Doncs molt senzill. Agafa un full en blanc i fes una quadrícula i en cada foradet has de posar els números correlatius del 0,01 fins al 3,65.

Aquestes són les quantitats que hauràs d'anar posant a la guardiola. Tant pots posar un cèntim com 3,65 euros. La qüestió és posar la quantitat exacta de cada graella, sense repetir, i de forma aleatòria, és igual quan els posem, el més important és anar posant aquestes quantitats i anar-les subratllant a la quadrícula amb un fluorescent, per exemple, per saber que aquella quantitat ja s'ha posat. En el moment que la quadrícula estigui plena de fluorescent, haurem estalviat 697 euros. Ara, ja, depèn de nosaltres si ho fem diàriament i amb diverses quantitats o ho fem de tant en tant.