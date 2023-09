Hi ha una dita popular que assenyala que les millors coses de la vida venen en un pot petit. Encara que aquesta frase es va popularitzar en parlar de fragàncies, es pot extrapolar a moltes altres coses, com aquests petits moments que converteixen el que és ordinari en extraordinari. Com la campanya de la nova MINI Alhambra Reserva 1925, en què Cervezas Alhambra ens convida a descobrir un món on l'art i la sensorialitat es donen la mà, convertint cada espot en un moment de plaer sense pressa.

Es tracta d'un imaginari creat per apel·lar directament a l'espectador i jugar amb les sensacions, la suggestió i la imaginació, amb l'objectiu d'il·lustrar la mida de la nova MINI i elevar la iconicitat de l'emblemàtica Alhambra Reserva 1925. Un acostament a la nova grandària de la cervesa des de codis visuals que presenten la nova Mini com una petita joia a l'alçada de 1925.

Aquesta nova mida ens permet aprofitar els petits moments que busquem en el nostre dia a dia (encara que sigui atrafegat) per disfrutar sense pressa dels plaers que són capaços de convertir un dia qualsevol en un d’especial, amb retrobaments, rialles, una trucada que suposa aire en un mal dia… Gràcies al format MINI podem trobar el company perfecte a aquella mitja hora de ‘networking’ en sortir de la feina, aquella trobada ràpida però intensa amb els nostres amics una tarda de dimarts o aquell aperitiu de cap de setmana. I tot això, sense perdre la personalitat ni el sabor d'Alhambra Reserva 1925.

L'art de gaudir sense pressa

Cervezas Alhambra ha presentat la MINI d'Alhambra Reserva 1925 en una campanya que posa de manifest el caràcter artesanal i la relació estreta amb el món de l'art utilitzant elements artístics per despertar les sensacions de l'espectador. A més, també transmet un dels atributs principals de l'essència de la marca: sense pressa. Una cosa que està en el seu ADN és la seva singular manera de ser i fer, és a dir, tant en la forma en què està concebuda com en la dedicació i el treball artesanal que hi ha al darrere.

Sense perdre l'essència

Des de Cervezas Alhambra han volgut cuidar cada detall de la seva cervesa més icònica i s'han pres tot el temps del món per aconseguir una cervesa difícil d'oblidar i inspirar els altres per gaudir del moment i viure sense pressa. I és que només sense pressa es pot aconseguir una cosa tan única com la nova MINI d'Alhambra Reserva 1925. Una cervesa de gran qualitat inspirada en la manera de fer única d'artistes i artesans de Granada que segueix un procés de fermentació lenta, que reflecteix a la perfecció l'essència de la marca: donar a cada creació i cada moment el temps que mereix.