Córrer, caminar, passejar... totes les modalitats i estils són possibles a la Cursa de la Dona, ja que l’esperit competitiu queda en un segon terme. A banda de la reivindicació i reafirmar-se en uns valors també es busca la diversió.

No hi ha res millor que participar-hi d’una manera divertida. Sovint, a la cursa hi prenen part grups de nenes, noies i dones que van en grup. Són amigues, familiars, companyes de feina...que busquen precisament divertir-se. En anteriors edicions s’ha portat a terme una iniciativa que cada vegada té més acceptació i que encaixa perfectament en l’esperit de la cursa. Es tracta del concurs de disfresses que, una vegada més, torna a celebrar-se i encara amb més força coincidint amb el desè aniversari.

Des de l’organització de la prova s’ha informat que el concurs de disfresses s’ha convertit en tot un clàssic. «Des de la primera edició el concurs de disfresses ha posat una nota d’humor i festa a la prova», asseguren. A banda de la diversió cal tenir en compte que es concediran diversos premis. En aquest sentit, hi haurà trofeu i premi per la 1a, 2a i 3a classificada.

Per tal de participar-hi, «cal que aneu al photocall situat a l’Hotel Inform (la caseta del mig de la Copa de la Devesa) abans de la cursa de 8 h a 9:30 h. Allà us registrareu com a participants i us faran una foto», han informat des de la prova. Després cal sortir al carrer i passar-ho bé i es calcula que l’entrega de premis tindrà lloc al voltant d’un quart de dotze del migdia quan les participants hagin arribat a la zona de la Copa on es faran la resta d’activitats i es donarà la benvinguda a totes les participants. Des de l’organització s’anima a les dones de totes les edats a participar en el concurs i a sumar-se a la festa d’aquest desè aniversari.