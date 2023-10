És la cursa esportiva de Girona que reuneix més participants. És cada any una fita històrica, però, aquest any encara ho és més. I és que la cursa de la dona de Girona arriba a la seva desena edició. 10 anys culminats amb gran èxit. Aquest diumenge dia 8 d’octubre, a partir de les 10 del matí, el passeig de la Devesa tornarà a acollir a les protagonistes de la cursa. Han estat 10 anys d’èxits on cada cursa ha estat una reivindicació i una manifestació d’empoderament i orgull. La cursa de la dona és tot un referent perquè lluny de buscar la competitivitat el seu objectiu és reafirmar el paper de la dona i donar visibilitat. Tots aquests objectius s’assoleixen i es renoven cada any.

La cursa de la dona és organitzada per Esports Parra i l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració del Club Atletisme Girona i aquest any compta com a nou patrocinador principal amb l’empresa d’assegurances MGC, així com amb la col·laboració de diferents cases comercials que volen donar també el seu suport. Diari de Girona és el mitjà de comunicació oficial i l’encarregat de difondre totes les qüestions relacionades amb la cursa i el seu desenvolupament. A Diari de Girona trobareu tota la informació relacionada amb la prèvia i posteriorment amb la celebració de la prova.

La Devesa, centre neuràlgic

El que va ser inicialment una cursa pràcticament simbòlica que començava i acabava al centre de la ciutat és ara una cursa de referència. La rellevància de la prova i l’augment constant de dones participants va portar en el seu moment a l’organització a canviar fins i tot la ubicació dels punts de sortida i arribada. Ara és el parc de la Devesa i la zona de la Copa on en cada edició es reuneixen milers de participants amb un objectiu clar: passar-s’ho bé i reafirmar el seu compromís amb la societat.

Aquest any el «pastís» reuneix deu espelmes per celebrar de la millor manera possible aquest desè aniversari. A la pàgina oficial de la cursa hi ha un comptador que indica el compte enrere per anar animant a les participants i recordar també que aquest diumenge vinent és la gran cita per a totes les inscrites.

Després d’un any d’espera arriba la gran cursa gironina amb la satisfacció i l’orgull d’haver assolit deu edicions i amb l’objectiu de sumar-ne moltes més els propers anys.