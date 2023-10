Fer esport, sigui quina sigui la disciplina i pràctica, només ens pot aportar beneficis. Això sí, cal tenir sempre present que l’exercici físic ha de ser adequat a les condicions de cada persona. L’esport s’ha d’ajustar a les veritables capacitats de cada individu i s’ha de valorar quina disciplina es practica tenint en compte alguns valors, com per exemple l’edat. El que està molt clar és que tot seran beneficis.

La pràctica regular d’activitat física és molt beneficiosa per a tothom. En el cas de les dones, és molt beneficiosa per al seu benestar físic i mental. Tal com destaca l’Oficina per a la Salut de la Dona (OASH), pot ajudar a reduir el risc de moltes malalties, com les cardiopaties i els accidents cerebrovasculars. Així mateix, també pot alleujar els símptomes de depressió, la diabetis tipus 2 i la hipertensió.

L’OASH recomana a les dones realitzar cada setmana, almenys, 150 minuts d’activitat física aeròbica d’intensitat moderada i 75 minuts d’activitat aeròbica d’intensitat vigorosa. A més, aconsella exercicis d’enfortiment muscular dos o més dies a la setmana.

A mesura que es van complint anys, especialment a partir de la menopausa, en l’OASH advoquen per incrementar el temps i la intensitat dels entrenaments. A més, els exercicis d’equilibri són especialment rellevants en aconseguir una edat madura, ja que disminueixen el risc de caiguda.

L’esport en la dona sènior ajuda a mantenir els ossos forts, prevenir trencaments de maluc i altres ossos, atenuar el dolor provocat per l’artritis en les articulacions, i reduir les possibilitats de sofrir malalties mentals, sent una via d’escapament per a l’estrès i l’ansietat.

Impacte en la salut mental

Practicar activitat física amb regularitat no només beneficia a la nostra salut física a través de l’enfortiment de músculs, ossos, sistema cardiovascular i respiratori, aparell digestiu, prevenció de diverses malalties, i un llarguíssim etcètera. L’esport també és una eina ideal per a cuidar la salut mental i mantenir el nostre cervell jove, sa i fort.

L’esport augmenta la segregació d’endorfines, dopamina, oxitocina i serotonina, les hormones de la felicitat. Aquestes són les responsables del plaer, de la millora de l’autoestima i la confiança en un mateix, ens fan sentir alegres, redueixen l’estrès i ajuden a millorar la gestió emocional. El nostre cervell rep més oxigen i millora el seu flux sanguini, la qual cosa ajuda a millorar diverses funcions cognitives. L’exercici físic estimula la creació de noves neurones, coneguda com a neurogènesis i a causa de l’augment dels nivells de neurotrofinas.