Amb l’objectiu de facilitar la participació l’organització de la cursa sempre ha dissenyat un circuit que fos planer, senzill i sense complicacions. D’aquesta manera s’obre la possibilitat a una major participació, sense límits d’edats. Fins i tot, hi ha algunes mares que volen fer la cursa acompanyades d’un cotxet pels seus fills i, per aquest motiu, es tracta de fer un itinerari el màxim d’accessible possible i dins de la trama urbana de la ciutat.

Segons es va donar a conèixer fa uns dies, el recorregut d’aquest any tornarà a començar al passeig central de la Devesa. Quan es doni la sortida a les 10 en punt del matí, les milers de participants hauran d’enfilar cap al pont de l’avinguda Josep Tarradellas. Aquest és un punt on fotogràficament és molt interessant, ja que es pot apreciar i veure tota la llargària de la cursa. D’aquest punt, la cursa passarà pel davant del pavelló municipal de Girona-Fontajau, la rambla Xavier Cugat i es passarà per davant de l’edifici de l’Ocine. Aquí es calcula que tota la marea de participants ja s’haurà estirat prou i s’haurà de girar cap a l’esquerra en direcció al barri de Sant Ponç. Es girarà cap al pont de França i se seguirà al final a la dreta per anar a agafar el vial de la Devesa, al costat del riu Ter, per acabar fent una volta dins del parc. En total, es calcula que la distància a recórrer és d’uns 5 quilòmetres que es poden fer corrent, caminant ràpid o bé passejant. Cada participant pot triar el seu ritme i la velocitat que més s’adapti a les seves característiques i necessitats. Aquí més que mai, el més important és participar i passar una bona estona. Les participants arribaran posteriorment al punt final d’entrada que novament estarà situat a la Copa, a l’esplanada on se situen les barraques de Fires. Aquí podran recuperar-se i participar en algunes activitats.