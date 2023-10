El Dia de Halloween és una ocasió perfecta per a passar temps en família i gaudir de diverses activitats temàtiques. Et mostrem només algunes de les idees que podeu fer tots junts durant la nit més terrorífica de l'any:

Tallar carabasses : Aquesta és una tradició de Halloween clàssica. Deixa que els nens amb l'ajuda dels adults tallin les seves pròpies carabasses i creïn cares espantoses o dissenys únics.

: Aquesta és una tradició de Halloween clàssica. Deixa que els nens amb l'ajuda dels adults tallin les seves pròpies carabasses i creïn cares espantoses o dissenys únics. Desfilada i concurs de disfresses: Anima tothom a disfressar-se i organitza una desfilada de disfresses dins de casa. També podeu animar als veïns i fer una petita cercavila al barri. Creeu diferents categories de premis, per exemple: a la més espantosa, la més creativa i la més divertida.

Busca l'espantaocells: Amaga espantaocells al jardí o en parc o zona exterior i organitza una cerca. Pots oferir petits premis per a les persones que els trobin.

Amaga espantaocells al o en parc o zona exterior i organitza una cerca. Pots oferir petits premis per a les persones que els trobin. Joc de les pomes: Omple una gran cubeta d'aigua i posa-hi algunes pomes. Cada persona ha de treure una poma de l'aigua utilitzant només la boca, sense les mans.

Omple una gran cubeta d'aigua i posa-hi algunes pomes. Cada persona ha de treure una poma de l'aigua utilitzant només la boca, sense les mans. Projecció de pel·lícules de terror: Podeu organitzar una tarda/nit de pel·lícules d'animació de Halloween o de terror adequades per a nens. No han de ser massa tenebroses, però això farà que s'ambienti la jornada.

Concurs de decoració de galetes: Fornegeu galetes i decoreu-les de Halloween. Prepareu diferents ingredients perquè tothom pugui decorar les seves pròpies galetes com més li agradi.

Fornegeu galetes i decoreu-les de Halloween. Prepareu diferents ingredients perquè tothom pugui decorar les seves pròpies galetes com més li agradi. Històries de por: Asseu-te al voltant d'una foguera o una llar de foc (o una d'imitació segura) i expliqueu històries de por o llegiu contes de Halloween . També podeu fer-ho dins d'una habitació completament a les fosques, amb l'ajuda de llinternes.

Asseu-te al voltant d'una foguera o una llar de foc (o una d'imitació segura) i . També podeu fer-ho dins d'una habitació completament a les fosques, amb l'ajuda de llinternes. Treballs manuals de Halloween: Organitza una sessió de treballs manuals perquè adults i nens facin les seves pròpies decoracions de Halloween, com corones de fulla, monstres de paper, espantaocells, màscares, ratpenats, etc.

Jocs de taula de Halloween: Juga a jocs de taula temàtics de Halloween com "La Casa Encantada" o "Zombicide".

Juga a jocs de taula temàtics de Halloween com "La Casa Encantada" o "Zombicide". Caça del tresor de Halloween: Crea una caça del tresor amb pistes i enigmes relacionats amb Halloween que portin a un tresor de dolços o petits regals.

Crea una caça del tresor amb que portin a un tresor de dolços o petits regals. Karaoke de Halloween: Organitza un karaoke amb cançons temàtiques de Halloween i anima tothom a participar.

Organitza un karaoke amb cançons temàtiques de Halloween i anima tothom a participar. Pintacares: Compra pintura facial o maquillatge perquè els nens i adults puguin pintar les seves cares amb dissenys de Halloween.

Construcció d'una casa encantada: Amb cartó, roba vella, i molta imaginació, podeu construir una petita casa encantada i deixar que els nens l'explorin.

Com dèiem a l'inici, aquestes són només algunes idees per a jocs i activitats de Halloween per a nens i famílies. Sempre podeu adaptar-les al vostre espai i als gustos de la vostra família per a crear una experiència de Halloween memorable per a tothom.