S'acosta el Nadal i, amb això, el moment de decorar la casa per a les celebracions. Hi ha qui en gaudeix, però també hi ha persones que avorreixen aquell moment de treure les caixes del traster i començar a recopilar tota la decoració. L'arbre de Nadal és, sens dubte, un dels elements decoratius que més ocupen i que sol causar més mandra el muntatge i el desmuntatge. Tot i això, l'arbre plegable ja està inventat.

Una firma espanyola, de nom Rosé Home, ven arbres plegables en tres tons (daurat, platejat i rosa) per uns 150 euros. Tots ells tenen les branques de color verd nevades i vénen decorats amb les seves boles; només caldria afegir-hi els llums. Per muntar-lo només cal col·locar la base, el pal que el sosté i desplegar al seu voltant una mena de manta arbrada que no té res a envejar a qualsevol altre arbre de Nadal. Es pot guardar en la mateixa caixa d'un any per a un altre plegat, sense treure-li ni una bola. A la seva pàgina web detallen els principals avantatges d'aquest element decoratiu que han batejat com “l'arbre més viral del Nadal”: No pesa (uns quatre quilos).

No ocupa espai.

Es munta i es desmunta en 10 segons.

Es pot afegir la teva pròpia decoració (llums) i guardar-lo tal com el desmuntes per a l'any següent. View this post on Instagram A post shared by ℳ𝒶𝓇𝑔𝒶 𝒟𝒾𝒶𝓏 (@decorbymaggie) "S'han acabat les tardes eternes muntant l'arbre i, el que és millor, desmuntant-lo després de Nadal", sostenen els que ho han provat. "Sembla màgic", comenten moltes persones.