La higiene és un dels pilars bàsics de la nostra societat. Mantenir la nostra casa neta i la nostra higiene personal és fonamental per sentir-nos realitzats. Així doncs, la nostra roba no pot ser menys. Però, com netejar unes sabatilles? Aquest dubte ens porta molts mals de cap perquè per deixar-les impecables i fer-ho ràpid, el millor seria posar-les a la rentadora, oi? Però, ho podem fer? La resposta és afirmativa. Et deixem un seguit de recomanacions per netejar les sabatilles a la rentadora i no fer-les malbé.

Què fer abans de posar les sabatilles a la rentadora

El primer pas és la preparació de les sabatilles. Abans de pensar a introduir-les a la rentadora, és essencial treure els cordons i les plantilles. Això assegura no només una neteja més exhaustiva, sinó que també té cura dels petits detalls que les fan úniques. Els cordons poden rentar-se a mà, però si prefereixes una mica més de comoditat, posa'ls en una bosseta de tela per a bugaderia i a la rentadora, juntament amb les sabatilles.

La protecció és essencial: el truc per saber com rentar les sabatilles a la rentadora

Alguna vegada has sentit el so de les sabatilles colpejant el tambor de la rentadora? És una simfonia que a molts ens resulta familiar. Però hi ha una solució: posa les sabatilles en una coixinera vella o una bossa de malla. Aquest petit truc de neteja actua com un escut protector per a les sabatilles i la màquina. I, si estàs utilitzant una coixinera, no oblidis tancar-la amb cintes elàstiques o lligues perquè les teves sabatilles romanguin segures al seu interior.

El secret per reduir el soroll i els cops

Si us heu preguntat com rentar sabatilles a la rentadora sense que sembli que hi ha una batalla en curs, aquí va el secret: tovalloles velles. En afegir tovalloles, no només redueixes el soroll, sinó que també evites que les teves sabatilles es colpegin repetidament contra les parets de la rentadora.

Triant el detergent adequat per rentar les sabatilles a la rentadora

Aquest pas és crucial. Opta per un detergent suau. I, si us plau, evita tant sí com no els blanquejadors, llevat que vulguis que les teves sabatilles es converteixin en un experiment de decoloració.

I què hi ha dels ajustaments de la rentadora?

Quan pensis en com rentar les sabatilles a la rentadora, tria un cicle delicat i aigua freda. Algunes sabatilles, especialment les que tenen materials sensibles a la calor, es poden deformar amb l'aigua calenta.

L'assecatge és l'etapa final. Quan les teves sabatilles estiguin netes, dona'ls un bon lloc per assecar-se. Evita la temptació d'accelerar el procés amb el sol directe o un assecador. Si vols que mantinguin la seva forma, emplena-les amb paper de diari.

Així que, ara que saps com rentar les sabatilles a la rentadora, no hi ha excuses per no tenir-les impecables. Aquest truc de llar no només garanteix sabatilles netes, sinó que també perllonga la seva vida útil. Prova aquest mètode i sorprèn-te amb els resultats!