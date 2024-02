El cafè és una de les begudes més consumides a tot el món. Es calcula que al dia s'ingereix entre 1.600 i 2.000 milions de tasses al dia. El 65% d'elles es prenen en l'esmorzar, però el seu ús ha evolucionat tant que, segons detalla Adrián Fernández, el millor barista d'Espanya el 2014, ha deixat de ser una beguda que es prenia per espavilar-nos al matí i ha passat a ser també una "experiència".

Un plaer sensorial ple de beneficis que arriben fins a les plantes per la seva aportació de nitrogen, la producció de massa vegetal, l'estimulació de l'arrelament, l'acidificació del sòl i la millora de la qualitat del substrat, entre altres avantatges. Els usos són tan variats que es pot utilitzar en forma líquida una vegada cada dues setmanes, en pòsits a integrar en el substrat en dosis de dos grams per quilo, o com a humus per espantar els caragols i els llimacs.

El seu impacte és tal que la planta del cafè és espectacular. És una de les plantes d'interior més peculiars, de caràcter arbustiu amb gran personalitat a causa del seu potencial tropical originari del sud d'Àsia i Àfrica subtropical, així com el seu impactant atractiu i el seu singular perfum que impregna la seva floració.

És a la primavera quan floreix el cafè i pot arribar a aconseguir els 20 metres en estat salvatge. Tot i que, a l'hora de conrear-lo, se li dona una grandària molt menor: de dos a quatre metres perquè la recol·lecció del cafè sigui més senzilla. Per poder consumir els grans del cafè cal torrar-los prèviament i, després, moldre'ls. L'exportació del cafè es realitza en cru, és a dir, quan arriba al seu destí és quan es torra i es mol.

Pòsits de cafè

Els pòsits de cafè presenten alts nivells de nutrients profitosos per a les plantes com nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi i sofre. I a més, es poden afegir per a fertilitzar les plantes. Per a aquest mètode s'usa el cafè líquid ja preparat, utilitzant-lo com a aigua de reg.

Pel que fa a la freqüència, serà aproximadament d'una vegada cada dues setmanes. És important que sigui un cafè preparat tan sols amb aigua; si s'usarà per a les plantes, no cal afegir-li llet, sucre o edulcorants. Les restes del cafè usat també poden fer la funció de pesticida per a llimacs, larves, caragols i alguns insectes mastegadors.

Com preparar l'adob de cafè: pas a pas

El primer que s'ha de tenir present és que per guardar les restes del cafè, el pòsit, hauran d'estar seques per complet. Per això, es recomana l'ús d'una safata d'alumini i una mica de paper de diari.

Després, cada matí en netejar la cafetera, es pot abocar les restes del cafè en la safata i col·locar-la al sol per assegurar el seu assecament correcte. Això evitarà que les sobres de cafè es podreixin o que li creixin fongs, la qual cosa espatllaria l'adob.

El següent pas és traslladar-lo a un recipient de vidre, plàstic o qualsevol mena de tàper. El següent pas és tirar el pòsit al voltant de les arrels de cada planta i remoure'l amb la terra perquè s'adhereixi millor a la terra. S'ha de tenir present que si les fulles es tornen marrons o grogues, és indicatiu que s'ha tirat massa cafè. Gràcies a les seves propietats naturals, aquest adob de cafè és ideal per a plantes com a roses, nabius, pastanagues, maduixes, azalees, hortènsies o rododendres.